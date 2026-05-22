Grupo defensor demanda al gobierno de Trump por acceso al aborto para veteranas

ARCHIVO – Activistas antiaborto se manifiestan fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos durante la Marcha por la Vida en Washington, el viernes 23 de enero de 2026. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) AP

En la demanda federal, presentada el jueves, se establece que la norma concretada por el VA el 31 de diciembre elimina un acceso limitado al aborto que era “crucial para la salud, la autonomía y la igualdad de las veteranas y sus familiares”.

Los abogados del grupo Minority Veterans of America quieren que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal anule la norma. Afirman que el VA adoptó el cambio sin aportar evidencia médica u otras justificaciones, en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos que rige la elaboración de normas federales.

El VA no incluyó el aborto en su cobertura hasta 2022. El gobierno del expresidente Joe Biden lo incorporó meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el fallo en el caso Roe vs. Wade y comenzaran a entrar en vigor las prohibiciones estatales del aborto.

El acceso al aborto que el VA ofrecía durante el gobierno de Biden era limitado y se aplicaba solo en casos en los que la vida o la salud de una mujer embarazada estuvieran en riesgo, o en casos de violación o incesto.

El cambio impulsado por Biden permitió que el VA proporcionara abortos incluso en estados donde estaban prohibidos. Además, alineó la cobertura del departamento con otros planes federales de atención médica, como Medicaid y la cobertura de TriCare para militares en servicio activo y sus familias, que permitían un acceso limitado al procedimiento.

El VA anunció en agosto su propuesta para revocar esos cambios, meses después de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca.

El VA indicó que seguirá proporcionando abortos en casos en los que la vida de una mujer embarazada esté amenazada. Eso es algo que las leyes estatales permiten, incluso en lugares donde existen prohibiciones.

Sin embargo, el organismo ya no permite excepciones para abortos en casos de violación, incesto o para proteger la salud de una mujer embarazada. Tampoco se permite ya el asesoramiento sobre la interrupción del embarazo.

Un portavoz del VA declinó hacer comentarios y señaló que la agencia por lo general no comenta sobre litigios en curso.

Minority Veterans of America afirma que representa a más de 3.600 miembros en todo Estados Unidos.

“Nuestra comunidad incluye a veteranas con historiales médicos complejos, a quienes han experimentado complicaciones del embarazo y a sobrevivientes de violencia sexual y trauma, todas las cuales necesitan acceso a atención y asesoramiento sobre el aborto para proteger su salud”, dijo en un comunicado Lindsay Church, directora ejecutiva del grupo.

Al publicar su norma final en diciembre, el VA indicó que restauraba la postura histórica de la agencia de que los abortos no eran “necesarios” según la ley federal y que “esta determinación no prohibía brindar atención que salve vidas a las veteranas embarazadas”.

En la demanda se indica que una de las integrantes de Minority Veterans of America es una veterana militar que recién se enteró de que estaba embarazada a principios de mayo. Padece dolor crónico que se ha agravado con el embarazo, lo que pone su salud “en un riesgo sustancial”, según la demanda, en la que se omitió el nombre de la mujer para proteger su privacidad.

En la demanda se afirma que el Departamento de Asuntos de Veteranos no permitirá que la veterana, cuyo nombre no se divulga, reciba un aborto “aunque su salud esté en riesgo, a menos que un proveedor determine que un aborto es necesario para salvarle la vida”.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP