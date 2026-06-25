Groover y Marte conectan jonrones seguidos y Diamondbacks vencen 9-4 a Cardenales

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Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, recorre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Tommy Troy se fue de 5-2 con dos carreras impulsadas en una noche en la que cada bateador de los Diamondbacks tuvo al menos un imparable.

Mitch Bratt permitió una carrera, dos hits y dos bases por bolas en tres entradas, al convertirse en el primer lanzador canadiense en debutar en las Grandes Ligas con los Diamondbacks. Ryan Thompson (3-1) toleró una carrera con dos hits en dos entradas como relevista de Bratt.

El dominicano José Fermín conectó un jonrón en la novena entrada por San Luis, y el novato Blaze Jordan se fue de 3-2 con tres carreras impulsadas para su tercer juego con múltiples producidas en 12 partidos desde que debutó en las mayores el 12 de junio.

El abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore (3-5), permitió seis carreras y ocho hits, con dos bases por bolas, en 5 1/3 entradas. Tiene marca de 0-2 y una efectividad de 10,34 en cuatro aperturas de junio.

Groover pegó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo para el primero de su carrera. El dominicano Marte le siguió con su 13er jonrón de la temporada para darle a los Diamondbacks una ventaja de 3-0.

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un doble de dos carreras al jardín izquierdo con dos outs antes de los jonrones, mientras los Diamondbacks le dieron la vuelta al orden al bate en la cuarta entrada y anotaron cinco de sus seis carreras con dos outs.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP