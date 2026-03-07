americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Griezmann no se mudará a la MLS esta temporada: Director deportivo del Atlético de Madrid

MADRID (AP) — Antoine Griezmann no tendrá un traspaso inminente a la MLS, según el director deportivo del Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras el juego de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Club Brujas, en Madrid, España, el martes 24 de febrero de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez)
Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras el juego de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Club Brujas, en Madrid, España, el martes 24 de febrero de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

El exastro francés, de 34 años, había sido vinculado con un traspaso al Orlando City.

El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, manifestó el sábado que pasará esta temporada y dos años más con el equipo.

“Va a seguir con nosotros y nada más”, señaló Alemany antes de que Griezmann diera una asistencia para ayudar a vencer a la Real Sociedad 3-2 en La Liga.

Griezmann, de 34 años, es el máximo goleador histórico del Atlético. Ayudó a Francia a ganar el Mundial de 2018 antes de retirarse del fútbol internacional en 2024.

Este año ha perdido su papel protagónico con el equipo de Diego Simeone, ya que su entrenador administra sus minutos, pero aun así ha marcado 12 goles en esta campaña en todas las competiciones.

El Atlético jugará contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey el 18 de abril. El Atlético también es tercero en la liga española y jugará contra el Tottenham en los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter