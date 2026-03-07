Griezmann no se mudará a la MLS esta temporada: Director deportivo del Atlético de Madrid

Compartir en:









Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras el juego de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Club Brujas, en Madrid, España, el martes 24 de febrero de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

El exastro francés, de 34 años, había sido vinculado con un traspaso al Orlando City.

El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, manifestó el sábado que pasará esta temporada y dos años más con el equipo.

“Va a seguir con nosotros y nada más”, señaló Alemany antes de que Griezmann diera una asistencia para ayudar a vencer a la Real Sociedad 3-2 en La Liga.

Griezmann, de 34 años, es el máximo goleador histórico del Atlético. Ayudó a Francia a ganar el Mundial de 2018 antes de retirarse del fútbol internacional en 2024.

Este año ha perdido su papel protagónico con el equipo de Diego Simeone, ya que su entrenador administra sus minutos, pero aun así ha marcado 12 goles en esta campaña en todas las competiciones.

El Atlético jugará contra la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey el 18 de abril. El Atlético también es tercero en la liga española y jugará contra el Tottenham en los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP