Griezmann busca cerrar su carrera con el Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid celebra al final del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona el martes 14 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de eliminar al Barcelona para clasificarse a las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.

Por su parte, la Real pretende sorprender alzando el trofeo del torneo de copa doméstico bajo el mando del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien asumió las riendas a mitad de temporada.

Desde que se hizo cargo del Atlético en 2011, Simeone ha transformado lo que era un club a la deriva en un ganador constante y uno de los huesos más duros de roer en Europa. Pero lleva casi cinco años sin levantar un título.

Si vence a la Real, el Atlético alzaría su primer trofeo desde que conquistó La Liga de España en 2021 y su primera Copa del Rey desde 2013.

La Copa le daría un impulso adicional antes de medirse contra Arsenal en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el 29 de abril.

El Atlético también apeó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey.

La Real ganó más recientemente la Copa del Rey en 2020. Lo hizo venciendo a su rival vasco Athletic Bilbao en la final, que se retrasó un año debido a la pandemia de COVID-19.

Cuando contrataron a Matarazzo a finales de diciembre, la Real estaba apenas dos puntos por encima de la zona de descenso. Desde entonces ha escalado hasta el séptimo puesto y vuelve a apuntar a una plaza europea.

Los donostiarras vencieron a Osasuna, Alavés y el Athletic para alcanzar la final, que se jugará en el Estadio La Cartuja.

La única que vez que se han enfrentado en una final de la Copa del Rey fue en 1987, cuando la Real derrotó al Atlético en la tanda de penales.

Jugadores a seguir

Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético, podría coronar su gloriosa etapa como colchonero, consagrándose en la Copa del Rey antes de marcharse para unirse al Orlando City de la MLS la próxima campaña.

El campeón mundial francés sigue siendo una pieza clave para Simeone gracias a su visión y capacidad de creación de juego.

Pero el Atlético también puede fiarse de la pegada del argentino Julián Álvarez y del nigeriano Ademola Lookman, y contará con el incansable Marcos Llorente para asfixiar a la Real en el mediocampo o como lateral derecho.

Mikel Oyarzabal lidera el ataque de la Real y tiene historial de decidir partidos importantes. Marcó el único gol en la final de la Copa del Rey de 2021 y su tanto en los últimos minutos en la final de la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra le dio el título a España. Tendrá como socios al extremo Gonçalo Guedes y al mediocampista Carlos Soler.

Fuera de acción

El Atlético echaría de menos por lesión a dos centrales: el uruguayo José María Giménez y el eslovaco David Hancko. Robin Le Normand, ex central de la Real, será titular con el Atlético.

La Real cuenta con casi todo su plantel tras el regreso del atacante Take Kubo.

Fuera del campo

No habrá actividad en la Liga este fin de semana.

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FUENTE: AP