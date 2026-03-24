Gremio dice que jugadores como Cunningham deben aspirar a premios y pide cambiar regla de 65 juegos

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto —que, mediante la negociación colectiva, aceptó esa regla como parte del acuerdo vigente entre la liga y sus jugadores— indicó que, como mínimo, quiere que la normativa sea modificada.

“La posible inelegibilidad de Cade Cunningham para los premios de postemporada después de una temporada que define su carrera es una clara acusación contra la regla de 65 partidos y otro ejemplo más de por qué debe abolirse o reformarse para crear una excepción por lesiones significativas”, señaló el sindicato mediante un portavoz. “Desde su implementación, demasiados jugadores merecedores han sido descalificados injustamente de los honores de fin de temporada por esta cuota arbitraria y excesivamente rígida”.

Cunningham ha disputado 61 partidos esta temporada. Se espera que se pierda varios más mientras se recupera de un pulmón colapsado —y si se pierde demasiados, quedará por debajo del umbral de 65 partidos.

Varios jugadores serán inelegibles para la mayoría de los principales premios individuales esta temporada debido a la regla de 65 partidos, incluido LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles —cuyo récord de 21 años seguidos integrando un equipo All-NBA llegará a su fin—.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) y Stephen Curry (Golden State) también se han perdido demasiados partidos como para ser elegibles, y una larga lista de otros jugadores —incluidos Nikola Jokic (Denver) y Victor Wembanyama (San Antonio), ambos aspirantes al MVP— están cerca de la línea de la inelegibilidad. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) y Luka Doncic (Lakers), favoritos para el MVP, todavía pueden perderse algunos partidos y mantener su elegibilidad.

“Es por las razones correctas, pero es difícil. Nos pagan para estar ahí, pero hay ciertas cosas que no puedes controlar", comentó Donovan Mitchell, escolta de Cleveland en declaraciones publicadas por cleveland.com sobre la regla de 65 partidos. "No es como si los jugadores estuvieran descansando y perdiéndose estos partidos. Son lesiones legítimas, así que es algo que definitivamente hay que revisar, porque no hay manera de que ciertos jugadores deban estar en esta situación”.

En años recientes, muchos otros en la NBA se han pronunciado a favor de la regla de 65 partidos, incluidos algunos dirigentes sindicales como Andre Iguodala —director ejecutivo del gremio— y el alero de Boston Jaylen Brown.

“Yo también quiero a los jugadores sanos y en la cancha. Supongo que esa es la solución: intentar que los jugadores se mantengan en la cancha”, afirmó Kevin Durant en el marco del Juego de Estrellas de 2024. “Es simplemente algo con lo que tenemos que lidiar. No diré que me encanta o que lo odio, pero es algo con lo que tenemos que lidiar”.

Hay algunas maneras en que un jugador puede ser elegible para premios como el MVP, jugador defensivo del año, los equipos ideales de defensa y los equipos All-NBA incluso si no alcanza la cifra de 65 partidos. Los jugadores que participen en 62 partidos y sufran una lesión que ponga fin a su temporada también pueden ser elegibles, aunque eso no aplicaría en el caso de Cunningham.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP