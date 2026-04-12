Gray pega jonrón de 3 carreras y Mellizos castigan 8-2 a Scherzer y a los Azulejos

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Kody Clemens (2) celebra con su compañero de equipo Trevor Larnach (9) tras conectar un jonrón solitario durante la acción de la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Azulejos de Toronto, en Toronto, el domingo 12 de abril de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Taj Bradley (3-0) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas para ganar su tercera apertura consecutiva, mientras los Mellizos se llevaron dos de tres ante Toronto, recuperándose después de no poder sostener una ventaja de 4-0 en el primer juego de la serie el viernes. Minnesota ha ganado seis de siete.

La efectividad (ERA) de Bradley subió de 1,08 a 1,25. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a siete.

Gray pegó jonrón en la segunda entrada, su segundo, y Clemens la sacó en una tercera de cinco carreras, también su segundo. Victor Caratini impulsó una con un elevado de sacrificio y Brooks Lee aportó un doble de dos carreras, mientras los Mellizos castigaron al ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Max Scherzer.

Scherzer (1-2) permitió ocho carreras y cinco hits en 2 1/3 entradas, su segunda apertura consecutiva con derrota. Abandonó su salida anterior, el lunes pasado contra los Dodgers, después de dos entradas debido a una tendinitis en el antebrazo.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 4-2. Los dominicanos Jesús Sánchez de 4-1 con una impulsada y Eloy Jiménez de 4-2.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP