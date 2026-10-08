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Gran Bretaña arresta a dos letones cerca de base aérea

LONDRES (AP) — Las autoridades británicas detuvieron a dos hombres letones cerca de una base aérea que alberga operaciones de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN, informó la policía el jueves.

Los individuos fueron detenidos por patrullas del Ministerio de Defensa cerca de la base Molesworth, a 112 kilómetros (70 millas) al norte de Londres. La instalación es operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos e incluye personal de inteligencia del Comando de África de Estados Unidos y del Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN, que proporciona información al Comandante Supremo Aliado en Europa.

Los dos hombres, que viven en el Reino Unido, fueron detenidos inicialmente a las 2 de la mañana del jueves después de que la Policía del Ministerio de Defensa y la policía de Cambridgeshire encontraran un pequeño agujero en la valla perimetral.

Los hombres, de 36 y 32 años, fueron arrestados bajo sospecha de ingresar sin autorización en un sitio prohibido y de causar daños criminales. También fueron detenidos bajo sospecha de entrar en un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido.

El caso está siendo investigado ahora por la policía antiterrorista debido a la naturaleza del delito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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