Gran Bretaña acusa a iraníes de acechar a periodistas de canal que critica a Teherán

Mostafa Sepahvand, de 41 años; Farhad Javadi Manesh, de 46; y Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57, fueron sometidos a juicio en el Tribunal de la Corona de Woolwich, acusados de incurrir en una conducta susceptible de ayudar al servicio de inteligencia exterior de Irán entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

El fiscal Bill Emlyn Jones señaló que la gente critica a Irán “bajo su propio riesgo” y que Iran International, un canal satelital con sede en Londres, había “sido objeto de un ataque particular” por su oposición a Teherán. Recordó a los miembros del jurado que el exlíder ayatolá Jomeini ordenó la muerte de Salman Rushdie en 1989 por su novela “Los versos satánicos”, y mencionó el brutal apuñalamiento del autor en 2022 en Nueva York.

“En este juicio, nos ocupamos de las medidas que se están tomando, aquí en Londres, en nombre del régimen iraní, para atacar a periodistas y a otras personas consideradas hostiles al régimen iraní, o incluso simplemente críticas con él”, dijo Emlyn Jones a los miembros del jurado.

“Su objetivo final era que uno o quizá más de uno de estos individuos fuera sometido a violencia grave —sin duda como represalia por sus críticas al régimen iraní y para intentar silenciar y disuadir a otros que pudieran atreverse a expresar tales críticas”, aseveró.

El grupo espió a los periodistas Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, ambos de Iran International, así como a Jonathan Turner, miembro fundador de U.K. Lawyers for Israel, indicó Emlyn Jones.

Los mensajes entre el grupo mostraban que conocían el color y la marca del coche de Hosseini y el nombre de su perro.

“Pueden imaginar el miedo y el impacto psicológico que le causó descubrir que todos esos detalles sobre él, incluido el nombre de su perro, eran conocidos por los servicios de inteligencia iraníes”, declaró Emlyn Jones.

Los mensajes leídos en el tribunal mostraron a Sepahvand diciéndole a un asociado que “acabaría” con un individuo por 150.000 libras (199.000 dólares). Presuntamente, Manesh y Noori ayudaron a planificar un ataque.

Sepahvand sostiene que realizó la vigilancia contra su voluntad para Irán, pero solo después de haber sido amenazado, y que deliberadamente hizo un mal trabajo, indicó la fiscalía. Emlyn Jones desestimó esa afirmación por considerarla “totalmente falsa”.

Manesh y Noori han dicho que no sabían que estaban trabajando para el servicio de inteligencia iraní.

Los tres se han declarado inocentes de todos los cargos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP