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Gracias a gran actuación de Griffin, Nacionales vencen 3-1 a decaídos Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Foster Griffin no permitió hits durante cinco innings y el encendido James Wood impulsó un par de carreras por los Nacionales de Washington, quienes se impusieron el sábado 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para propinarles su cuarta derrota en fila.

Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, lanza en el primer inning del duelo ante los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, lanza en el primer inning del duelo ante los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Griffin mantuvo sin hits a los Cerveceros hasta que Joey Ortiz, el noveno bate de Milwaukee, conectó un sencillo en el comienzo del sexto inning. Milwaukee finalmente llenó las bases en el episodio, pero no anotó —el emergente Jake Bauers rodó para out ante Brad Lord, quien relevó a Griffin.

Griffin (2-0), quien regresó a las Grandes Ligas este año tras pasar tres temporadas en Japón, lanzó 5 1/3 innings en blanco, permitiendo un hit. Logró un ponche y dio tres bases por bolas en una labor de 80 lanzamientos.

Lord y el cubano Cionel Pérez lanzaron 2 2/3 innings sin permitir carreras antes de entregarle la pelota a Clayton Beeter, quien consiguió su segundo salvamento en tres oportunidades, pero tuvo que resolver algunos problemas.

Tras un jonrón de William Contreras en el inicio del noveno episodio, Christian Yelich se ponchó tirándole a un lanzamiento descontrolado y terminó anclando en segunda. Los Cerveceros llenaron las bases con dos outs antes de que Ortiz rodara hacia el montículo para el último out.

Los equipos se enfrascaron en un duelo sin anotaciones hasta el quinto acto, cuando Wood, quien sumó cuatro hits, incluidos dos dobles, en la victoria de Washington la noche del viernes, conectó un doble de dos carreras ante el abridor de Milwaukee Kyle Harrison (1-1).

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