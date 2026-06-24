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Goldschmidt castiga a Skubal con 2 jonrones y los Yankees ganan 4-2 a Tigres y se llevan la serie

DETROIT (AP) — Paul Goldschmidt bateó dos jonrones y Jasson Domínguez pegó un cuadrangular de dos carreras para tomar la ventaja en la sexta entrada ante Tarik Skubal, lo que impulsó a los Yankees de Nueva York a una victoria por 4-2 sobre los Tigres de Detroit la noche del miércoles, con la que se quedaron con la serie.

Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24de junio de 2024, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, celebra su cuadrangular contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24de junio de 2024, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Skubal (3-4) igualó el máximo de su carrera al permitir tres jonrones, algo que no le ocurría en un juego desde 2021. El vigente ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young permitió apenas otro hit, no otorgó bases por bolas y ponchó a nueve en seis entradas.

Ryan Weathers (3-5) permitió dos carreras —una limpia—, seis imparables y dio dos bases por bolas, además de ponchar a seis en seis entradas.

El dominicano Yerry De los Santos y el boricua Fernando Cruz se combinaron para dos entradas de relevo, y David Bednar lanzó la novena para conseguir su 16to salvamento.

Skubal tuvo un inicio complicado con tres bolas consecutivas y Goldschmidt lo aprovechó, al conectar una recta alta en cuenta de 3-1 por encima de la barda del jardín izquierdo.

En el siguiente turno de Goldschmidt, en la tercera entrada, conectó una curva colgada hacia el jardín entre izquierdo y central para su 13er jonrón —tres más de los que tuvo la temporada pasada—, justo después de que Skubal pasara un susto por lesión. Skubal pareció lastimarse la ingle mientras lanzaba a Max Schuemann, pero se mantuvo en el juego.

Tras permitir el segundo jonrón a Goldschmidt, el ganador de la Triple Corona de pitcheo de 2024 retiró a nueve bateadores consecutivos —ponchó a siete de ellos— antes de que Ben Rice pegara un sencillo y el dominicano Domínguez siguiera con un jonrón con cuenta llena y dos outs para poner el marcador 4-2.

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