Gol tardío de Thompson da triunfo a EE.UU. 1-0 ante Colombia y título de la Copa SheBelieves

HARRISON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Alyssa Thompson anotó en el minuto 82 para romper el empate el sábado y Estados Unidos derrotó a Colombia 1-0 para ganar la Copa SheBelieves.

La colombiana Linda Caicedo (18), conduce el balón ante la estadounidense Alyssa Thompson (21), durante la primera mitad de un juego de fútbol femenino de la Copa SheBelieves, el sábado 7 de marzo de 2026, en Harrison, N.J. (Foto AP/Yuki Iwamura)
La colombiana Linda Caicedo (18), conduce el balón ante la estadounidense Alyssa Thompson (21), durante la primera mitad de un juego de fútbol femenino de la Copa SheBelieves, el sábado 7 de marzo de 2026, en Harrison, N.J. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Fue el octavo juego invicto consecutivo de Estados Unidos, que no ha permitido un gol desde una victoria 3-1 sobre Portugal en octubre. También fue la octava victoria total del equipo de Estados Unidos en el torneo de la SheBelieves Cup, que ahora cumple su 11º año.

Más temprano en el día, en el Sports Illustrated Stadium, Canadá superó a Argentina 3-2 en penales tras un empate sin goles.

Con la victoria sobre Colombia, Estados Unidos terminó invicto en el torneo de la SheBelieves Cup. Canadá finalizó segundo tras una derrota 1-0 ante Estados Unidos el miércoles, y Colombia fue tercero. Argentina terminó el torneo de cuatro equipos, todos contra todos, en el último lugar sin anotar goles.

Estados Unidos tiene un historial de 13-0-2 contra Colombia. La única vez que Las Cafeteras le han marcado a las estadounidenses fue en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de 2016, un empate 2-2.

Tras una primera mitad sin goles, la defensora de Estados Unidos Naomi Girma fue sustituida por una molestia en la pantorrilla. Después, Girma dijo a los reporteros que salió del partido como medida de precaución.

Thompson, que juega para Chelsea, recibió un centro de Jaedyn Shaw y definió con destreza al ángulo superior de la red, con un disparo que pegó en el travesaño, fuera del alcance de la arquera colombiana Katherine Tapia.

Fue el cuarto gol internacional de Thompson y le valió el premio a la Jugadora Más Valiosa del torneo.

Estados Unidos acumula 805 minutos sin recibir un gol.

Antes del partido, Estados Unidos homenajeó a la exmediocampista Tobin Heath, quien se retiró formalmente el año pasado tras lidiar con una persistente lesión de rodilla.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

