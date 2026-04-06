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Gol tardío deja al Napoli segundo en la Serie A. McKennie brilla con la Juventus

TURÍN, Italia (AP) — El suplente Matteo Politano anotó en el tramo final para darle el lunes al Napoli la victoria 1-0 sobre el AC Milan, otro aspirante al título, y recortó la distancia con el Inter de Milán en la Serie A de Italia.

Kevin De Bruyne (izquierda) de Napoli y Strahinja Pavlovic de AC Milan pugnan por el balón en el partido de la Serie A italiana, el lunes 6 de abril de 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)
Kevin De Bruyne (izquierda) de Napoli y Strahinja Pavlovic de AC Milan pugnan por el balón en el partido de la Serie A italiana, el lunes 6 de abril de 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

Con el Napoli en tercer puesto previo al encuentro, a un punto del AC Milan y a 10 del Inter, ambos clubes sabían que necesitaban ganar para mantener vivas sus pretensiones al título.

Sin embargo, ninguno mostró demasiada urgencia ni picardía en un partido que ofreció pocas ocasiones claras de gol.

Politano, que había reemplazado a Leonardo Spinazzola apenas cinco minutos antes, finalmente rompió el empate a falta de 11 minutos, cuando definió con un disparo raso después de que la defensa rossonera no lograra despejar un centro desde la izquierda.

El Milan se volcó al ataque en los minutos finales, pero no pudo conseguir el empate y retrocedió al tercer lugar.

En tanto, el Napoli quedó a siete puntos del Inter con siete partidos por disputar. El Milan ahora está dos puntos más atrás.

McKennie brilla con la Juve

El mediocampista estadounidense Weston McKennie aportó un gol para la Juventus, que venció 2-0 a Genoa.

McKennie marcó a los 17 minutos del inicio para ampliar la ventaja tras el gol de apertura, a los cuatro minutos, del defensor brasileño Bremer.

McKennie desperdició dos ocasiones para aumentar su cuenta y el travesaño también acudió al rescate del Genoa cuando el artillero canadiense Jonathan David estrelló un remate en el poste.

El defensor del Genoa Aaron Martin dejó escapar una oportunidad de oro para meter de nuevo al visitante en el partido a falta de 15 minutos, cuando Mattia Perin se estiró de manera brillante para atajar su penal y el rebote.

El resultado le permitió a la Juventus recortar a un punto la distancia con Como, cuarto clasificado. Como empató 0-0 con Udinese.

El equipo de Cesc Fàbregas fue superior durante la mayor parte del encuentro, pero no encontró la manera de superar a Maduka Okoye en la portería de Udinese.

La igualdad puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Como en la Serie A, pero el punto mantuvo viva su esperanza de acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Udinese marcha a mitad de tabla, en el 11mo puesto.

Atalanta aplasta a Lecce

Atalanta siguen encaminado en su objetivo terminar entre los cuatro primeros con una contundente victoria 3-0 de visita a Lecce.

Giorgio Scalvini abrió el marcador cuando remató con potencia tras una gran jugada dentro del área, y Nikola Krstovic, ex de Lecce, duplicó la ventaja al inicio del segundo tiempo. El tercer gol fue obra de Giacomo Raspadori.

Fue la quinta derrota en sus últimos seis partidos para Lecce y lo dejó tercero por la cola en la tabla, igualado en puntos con el equipo que está por encima: Cremonese.

Atalanta marcha séptimo, a un punto de la Roma.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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