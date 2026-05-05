Gol postero de Brunetta da a Tigres triunfo ante Nashville y pasaje a final de CONCACAF

En una jugada tras un saque de banda, el argentino Ángel Correa, otrora extremo del Atlético de Madrid, ingresó al área por el costado derecho y asistió a Brunetta, quien remató junto al poste derecho del arquero a los 67 minutos.
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MONTERREY, México (AP) — El mediocampista argentino Juan Brunetta anotó un gol en el segundo tiempo para guiar el martes a Tigres de México a una victoria por 1-0 sobre Nashville y a un lugar en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
En una jugada tras un saque de banda, el argentino Ángel Correa, otrora extremo del Atlético de Madrid, ingresó al área por el costado derecho y asistió a Brunetta, quien remató junto al poste derecho del arquero a los 67 minutos.
Tigres avanzó por 2-0 en el global y espera al ganador de la serie semifinal entre Toluca y Los Angeles FC, que se definirá este miércoles en casa del conjunto mexicano.
Los Tigres, con sede en Monterrey, buscan su segundo título de la Copa de Campeones y el primero desde 2020.
Nashville disputaba las semifinales por primera vez tras eliminar al América en Ciudad de México.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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