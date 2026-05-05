Gol postero de Brunetta da a Tigres triunfo ante Nashville y pasaje a final de CONCACAF

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El argentino Juan Brunetta, de Tigres de México, festeja su gol ante Nashville en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 5 de mayo de 2026, en Monterrey (AP Foto/Jorge Mendoza) AP

En una jugada tras un saque de banda, el argentino Ángel Correa, otrora extremo del Atlético de Madrid, ingresó al área por el costado derecho y asistió a Brunetta, quien remató junto al poste derecho del arquero a los 67 minutos.

Tigres avanzó por 2-0 en el global y espera al ganador de la serie semifinal entre Toluca y Los Angeles FC, que se definirá este miércoles en casa del conjunto mexicano.

Los Tigres, con sede en Monterrey, buscan su segundo título de la Copa de Campeones y el primero desde 2020.

Nashville disputaba las semifinales por primera vez tras eliminar al América en Ciudad de México.

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FUENTE: AP