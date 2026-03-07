americateve

Gol de Greenwood, líder de la liga, pone al Marsella en tercero y Nantes vuelve a perder

PARÍS (AP) — Mason Greenwood anotó su 15º gol de la temporada, el máximo de la liga, y el Marsella aguantó para lograr una necesaria victoria 1-0 en Toulouse el sábado, con la que ascendió al tercer puesto de la Ligue 1.

El delantero inglés remató un centro del extremo brasileño Igor Paixão en el minuto 17 para colocarse con un gol más que el delantero del Estrasburgo Joaquín Panichelli en la tabla de goleadores.

Fue la primera vez que el Marsella mantuvo su arco en cero en la liga desde mediados de diciembre.

El Marsella perdió ante el Toulouse en los cuartos de final de la Copa de Francia esta semana y, de manera realista, solo le queda como objetivo la clasificación a la Liga de Campeones.

Los tres primeros de Francia se clasifican directamente, mientras que el equipo que termina cuarto entra a los playoffs. El Marsella tiene un punto de ventaja sobre el Lyon, que puede recuperar el tercer puesto el domingo.

El delantero del Toulouse Yann Gboho, que marcó en el partido de copa a mitad de semana, estrelló un disparo en el travesaño 10 minutos después del descanso pero la defensa del Marsella se mantuvo firme esta vez.

En los otros partidos del sábado, el Nantes, que lucha por evitar el descenso, perdió 1-0 en casa ante el Angers, y el Estrasburgo, empató a ceros ante el Auxerre.

Panichelli, de manera sorpresiva, comenzó en el banquillo y solo ingresó a mitad de la segunda parte.

Protestas de los aficionados

El Nantes, que alguna vez fue un aspirante habitual al título, ahora ocupa un desolador 17º puesto en la liga de 18 equipos.

Las peleas por el descenso han sido habituales en las últimas temporadas y los aficionados descontentos quieren que el propietario Waldemar Kita se marche.

También estaban molestos porque Kita, aceptó la solicitud del líder Paris Saint-Germain de aplazar el partido del próximo fin de semana contra el Nantes.

Esto le da al PSG más tiempo para prepararse para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en Chelsea el 17 de marzo, pero crea un indeseado cúmulo de partidos para el Nantes en su lucha por no descender.

El delantero Amine Sbaï anotó para el Angers, que es 11º.

Tensa lucha por el título

La derrota 3-1 del PSG en casa ante el Mónaco el viernes abrió la puerta al rival Lens, que puede colocarse a un punto del liderato si vence al colista Metz el domingo.

El Lyon necesita recuperarse de dos derrotas en la liga y de su eliminación en la Copa de Francia cuando reciba al Paris FC, que ganó el fin de semana pasado bajo el mando del nuevo entrenador Antoine Kombouaré.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

