americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gol anotado por el portero en el descuento lleva al Benfica a octavos de final en la Champions

LISBOA (AP) — En los últimos minutos del descuento, cuando a Benfica se le concedió una falta cerca del área, el entrenador José Mourinho miró al portero Anatoliy Trubin y le dijo que se lanzara al frente en un intento desesperado por rematar en el tiro libre.

José Mourinho, entrenador del Benfica, celebra al final del partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial entre Benfica y Real Madrid, el miércoles 28 de enero de 2026, en Lisboa, Portugal. (AP Foto/Armando Franca)
José Mourinho, entrenador del Benfica, celebra al final del partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial entre Benfica y Real Madrid, el miércoles 28 de enero de 2026, en Lisboa, Portugal. (AP Foto/Armando Franca) AP

Momentos después, Trubin estaba debajo de un montón de jugadores de Benfica que celebraban su gol decisivo contra el Real Madrid, que envió al club portugués a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones.

El cabezazo de Trubin le dio a Benfica una victoria por 4-2 y la diferencia de goles que necesitaba para clasificarse al figurar entre los 24 mejores en la fase de liga de la competición europea.

"No sabía lo que necesitábamos. Luego vi a todos diciéndome que subiera. También vi a nuestro entrenador, así que subí, entré en el área, y no sé... No sé qué decir", mencionó Trubin. "Fue un momento loco. No sé qué decir. No estoy acostumbrado a marcar. Tengo 24 años y es la primera vez. Increíble."

El gol también significó que el Madrid, el antiguo club de Mourinho, quedara fuera de los ocho primeros que se clasificaron automáticamente para los octavos de final.

"No tenía idea si el 3-2 era suficiente, no tenía indicaciones. Cuando llegó el tiro libre, envié a Trubin al frente", dijo Mourinho. "Esta victoria es histórica e importante, aún más desde un punto de vista de prestigio".

Trubin corrió hacia el centro del campo y se deslizó de rodillas después de marcar. Sus compañeros lo siguieron y rápidamente se le abalanzaron. En el banquillo, Mourinho también corrió antes de girarse hacia los aficionados para festejar jubiloso con ellos.

El portero ucraniano de 24 años señaló al cielo mientras luego era levantado por sus compañeros.

"Sabíamos que podía hacerlo", dijo Mourinho. "Estábamos perdiendo en Oporto hace un par de semanas, y en el último minuto, subió y casi marcó. Así que sabemos que este gran chico es capaz de esto. La calidad del servicio, por supuesto, es lo más importante. Tienes que poner el balón allí, pero es un gol increíble para este tipo".

Incluso el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue uno de los que acudieron a felicitar a Trubin después del partido. El internacional belga sonrió mientras abrazaba al héroe del Benfica.

Trubin se convirtió en el quinto portero en marcar en la Liga de Campeones propiamente dicha, según la UEFA, y el primero desde que Ivan Provedel anotó para la Lazio en un empate 1-1 con el Atlético de Madrid en 2023.

El Madrid estaba con nueve hombres cuando Trubin conectó con el centro de tiro libre de Fredrik Aursnes en el octavo minuto de descuento en el Estádio da Luz. Raúl Asencio había sido expulsado dos minutos después de comenzar el tiempo añadido y Rodrygo cuatro minutos después.

El tiro libre que llevó al gol de Trubin fue provocado por una falta de Jude Bellingham sobre Aursnes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter