Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Washington / Saint Paul, Minnesota — El periodista Don Lemon , expresentador estrella de CNN , fue arrestado por autoridades federales tras cubrir una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en una iglesia de Saint Paul, Minnesota , en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump .

La detención fue confirmada por la fiscal general Pam Bondi , quien aseguró que el arresto se realizó por orden directa de su despacho , pese a que un juez había rechazado previamente los cargos presentados contra el comunicador.

Pese a ello, Lemon fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles , mientras cubría los preparativos de los Premios Grammy .

Posteriormente, la fiscalía solicitó órdenes de arresto ante una corte de apelaciones , que también fueron denegadas .

Un juez solo autorizó cargos contra tres manifestantes y rechazó los cargos contra Lemon por falta de pruebas.

Durante la protesta se escucharon consignas como “¡Fuera ICE!” , lo que llevó al Departamento de Justicia a invocar una ley federal que protege el libre ejercicio del culto religioso .

Lemon, de 59 años , participaba como reportero independiente en la cobertura de una protesta ocurrida el 19 de enero , cuando manifestantes interrumpieron un servicio religioso para denunciar que el pastor de la iglesia trabajaba también para ICE.

El abogado del periodista, Abbe Lowell, calificó la detención como una violación directa de la Primera Enmienda, subrayando que:

“La Constitución protege a los periodistas cuyo trabajo es informar, documentar y exigir rendición de cuentas al poder”.

Desde el Congreso, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, exigió la liberación inmediata de Lemon y afirmó que “no existe base legal para este arresto”.

Contexto de alta tensión

El arresto ocurre en un clima de máxima tensión en Minnesota, estado gobernado por demócratas, donde en las últimas semanas se han registrado:

Redadas migratorias masivas

Protestas reprimidas por fuerzas federales

Dos manifestantes estadounidenses muertos por disparos de agentes federales, hechos que generaron indignación nacional

Tras esos incidentes, la Casa Blanca anunció un relevo en el mando operativo y prometió una “desescalada”, aunque el arresto de Lemon ha reavivado el debate sobre libertad de prensa, uso del poder federal y límites de la aplicación migratoria.

Un caso que marca precedente

El arresto de un exrostro emblemático de CNN eleva la confrontación política y mediática en torno a la política migratoria de Trump y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno federal, los medios de comunicación y los estados demócratas.

El caso sigue en desarrollo.