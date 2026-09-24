Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema permitir deportaciones rápidas a terceros países

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La sede de la Corte Suprema en Washington el 25 de agosto del 2026. . (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

La apelación llega después de que tribunales inferiores determinaran que las personas deben tener la oportunidad de objetar antes de que el gobierno las deporte a países distintos de sus lugares de origen.

Los jueces ya habían permitido que los vuelos de deportación continuaran temporalmente cuando el caso llegó ante ellos el año pasado. Desde entonces, un tribunal de apelaciones confirmó el fallo final de un juez con sede en Boston que establece que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que una deportación a un tercer país los pondría en peligro de persecución o tortura.

El fallo no prohibió esas deportaciones de manera absoluta, pero sí alarga el proceso. El gobierno sostiene que esto ya ha provocado la cancelación de un vuelo.

La administración republicana de Trump ha dicho que envía a personas a terceros países cuando no puede devolverlas rápidamente a sus países de origen. Esos gobiernos de terceros países ofrecen garantías de que las personas no serán perseguidas ni torturadas, señalaron abogados.

La administración Trump ha deportado a miles de personas en virtud de una serie de acuerdos con casi dos docenas de países, entre ellos Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Panamá.

Este mes, abogados de dos hombres deportados a Guinea Ecuatorial afirmaron que fueron golpeados y retenidos a punta de pistola en un hotel convertido en centro de detención por policías que les cubrieron la cabeza con bolsas.

El caso se presenta en medio de una amplia ofensiva contra la inmigración por parte de la administración Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP