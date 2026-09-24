Cuba cambia sus tarifas consulares desde el 1 de octubre: estos son los nuevos precios de los trámites

El Gobierno cubano aplicará a partir del 1 de octubre de 2026 un nuevo Arancel Consular que modifica los precios de decenas de trámites realizados por las embajadas y consulados de la isla en el exterior.

La actualización está contenida en la Resolución 37/2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y alcanza servicios de alta demanda entre los cubanos emigrados, como la expedición y renovación de pasaportes, certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales, poderes notariales, documentos académicos, legalizaciones, matrimonios y divorcios.

Una de las principales novedades afecta directamente al pasaporte cubano: solicitarlo por primera vez, renovarlo o reemplazarlo por pérdida costará 200 dólares o euros para los mayores de 16 años y 160 para los menores.

El pasaporte figura entre los trámites que más interesan a la comunidad cubana residente en el extranjero.

Desde el 1 de octubre, las tarifas serán:

Menores de 16 años: 160 USD/euros.

Pasaporte provisional: 120 USD/euros.

Los documentos para mayores de 16 años tendrán una vigencia de 10 años, mientras que para los menores será de cinco años.

En Estados Unidos, las cantidades correspondientes se aplicarán directamente en dólares.

Certificados de nacimiento y antecedentes: atención al costo final

Otro cambio importante afecta a los documentos del Registro Civil y otros registros.

La solicitud del documento cuesta 30 dólares o euros, pero esa cantidad no representa necesariamente el precio final.

La expedición de certificaciones de:

nacimiento, matrimonio, unión de hecho, defunción, antecedentes penales, divorcio, última voluntad, declaratoria de herederos y soltería

tendrá un costo adicional de 110 dólares o euros.

Esto significa que una gestión ordinaria de este tipo puede alcanzar:

140 dólares o euros

al sumar los 30 correspondientes a la solicitud y los 110 de la certificación, antes de cualquier legalización u otro servicio adicional.

Documentos docentes llegan hasta 290 dólares

Los cubanos que necesiten recuperar o tramitar documentos académicos también deberán revisar cuidadosamente las nuevas tarifas.

La solicitud de documentación de estudios cuesta 30 dólares o euros.

Posteriormente se aplican los siguientes importes:

Certificación de notas de estudios terminados: 290 USD/euros.

Programas de estudios: 290 USD/euros.

Planes temáticos: 290 USD/euros.

Certificado de graduado: 240 USD/euros.

Título no inhabilitado: 240 USD/euros.

Otras certificaciones docentes: 290 USD/euros.

Además, la legalización ante organismos de la Administración Central del Estado se establece en 110 dólares o euros.

Por tanto, algunos expedientes académicos que requieran varias gestiones pueden terminar costando considerablemente más que la tarifa individual del documento.

Poderes notariales: hasta 220 dólares o euros

Los actos notariales también aparecen entre los servicios modificados.

La Resolución 37/2026 establece:

Escrituras de actos o contratos: 150 USD/euros.

Poder general, de administración o para pleitos: 220 USD/euros.

Poder especial: 160 USD/euros.

Actas notariales: 110 USD/euros.

Testamento: 100 USD/euros.

Por cada hoja o fracción adicional se establece además un importe de 30 dólares o euros.

La revocación de determinados poderes, testamentos y escrituras tendrá un costo equivalente a la mitad de los derechos establecidos para su otorgamiento.

Renunciar a la ciudadanía cubana: hasta 1.000 dólares o euros

Entre los importes más elevados aparece el procedimiento relacionado con la renuncia a la ciudadanía cubana.

El nuevo esquema establece:

Solicitud de renuncia: 500 USD/euros.

Obtención de la renuncia: otros 500 USD/euros.

Si el procedimiento requiere ambas etapas, el costo consular establecido puede alcanzar 1.000 dólares o euros, sin incluir otros posibles gastos asociados al expediente.

También se establecen tarifas de 190 dólares o euros para certificaciones relacionadas con nacionalidad, ciudadanía, extranjería y determinados registros.

Legalizaciones: estos serán los nuevos precios

Los cubanos que tramiten documentos para utilizarlos fuera de la isla también encontrarán nuevas tarifas.

Entre ellas:

Legalización mediante reconocimiento de firmas autorizadas en documentos expedidos en Cuba: 80 USD/euros.

Legalización en embajadas acreditadas en La Habana: 70 USD/euros.

Legalización en el Ministerio de Justicia: 50 USD/euros.

Legalización y certificación de firmas en documentos extranjeros: 160 USD/euros.

Certificación de traducciones realizadas por la oficina consular: 160 USD/euros.

Estos importes pueden acumularse cuando un expediente requiere diferentes etapas de certificación y legalización.

Matrimonios y divorcios también cambian

La celebración de un matrimonio ante un funcionario consular tendrá un precio de:

210 dólares o euros.

En materia de divorcios, se establecen diferentes tarifas dependiendo del procedimiento:

Comparecencia ante funcionario consular: 60 USD/euros por cónyuge.

Declaración de testigos: 90 USD/euros por testigo.

Gastos de personería y tramitación de divorcio judicial: 410 USD/euros.

Escritura de divorcio notarial: 150 USD/euros.

Traducciones: se cobrará por hoja

La traducción de documentos también tendrá precios diferenciados según el idioma de destino.

De otro idioma al español: 40 USD/euros por hoja o fracción.

Del español hacia otro idioma: 50 USD/euros por hoja o fracción.

Esto significa que el costo final dependerá directamente de la extensión del documento.

Visas turísticas: tarifa especial para Estados Unidos

El nuevo arancel contempla además diferentes importes para los visados.

La solicitud de visado de pasaporte tendrá un costo de 30 dólares o euros, mientras que el visado de pasaporte o expedición de visa volante costará 75.

En el caso de las visas turísticas:

Vendidas a agencias y aerolíneas: 25 USD/euros.

Vendidas directamente al usuario: 30 USD/euros.

Vendidas en Estados Unidos: 50 dólares.

Otros trámites que cambian de precio

El nuevo arancel es considerablemente más amplio y alcanza otras gestiones frecuentes.

Entre ellas se encuentran:

Carné o certificación de inscripción consular: 30 USD/euros.

Solicitud de Documento de Viaje y Tránsito: 30 USD/euros.

Expedición del Documento de Viaje y Tránsito: 120 USD/euros.

Solicitud de cambio de categoría migratoria: 90 USD/euros.

Otorgamiento del cambio de categoría: 30 USD/euros.

Certificación de años de servicio: 140 USD/euros, además de 30 por la solicitud.

Protocolización de documentos o expedientes: 120 USD/euros.

Declaraciones consulares no especificadas: 110 USD/euros.

Trámites fuera de horario podrán costar el doble

Una de las disposiciones que puede tener mayor impacto económico establece un recargo para determinados servicios realizados fuera del horario habitual de atención al público o durante días no laborables.

En esos casos, el arancel puede duplicarse.

Por ejemplo, un servicio cuyo derecho consular ordinario sea de 100 dólares o euros podría alcanzar 200 bajo las condiciones contempladas por la normativa.

La resolución contempla excepciones específicas, entre ellas determinadas actuaciones de consulados itinerantes.

Dólares en EEUU y euros en la zona euro

La moneda utilizada dependerá del país donde se encuentre la representación diplomática.

En los países pertenecientes a la zona euro, los importes serán cobrados en euros.

En Estados Unidos y otros países fuera de esa zona, se aplicarán dólares estadounidenses o el equivalente correspondiente conforme a las reglas establecidas.

Para los cubanos residentes en Estados Unidos, por ejemplo, el nuevo pasaporte de adulto tendrá un precio de 200 dólares.

Los consulados no podrán modificar los precios por su cuenta

La Resolución 37/2026 establece además que las oficinas consulares no pueden incrementar o reducir unilateralmente los importes.

Los jefes de las misiones diplomáticas serán responsables de garantizar la aplicación correcta del arancel.

Cualquier propuesta de modificación deberá tramitarse ante la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior.

Los gastos adicionales relacionados con correo, mensajería, envío o recepción de documentos continuarán correspondiendo al usuario.

Principales precios desde el 1 de octubre

Entre las tarifas que más pueden afectar a los cubanos residentes fuera de la isla destacan:

Pasaporte adulto: $200.

Pasaporte menor de 16 años: $160.

Pasaporte provisional: $120.

Certificado de nacimiento, matrimonio o antecedentes: $110 + $30 de solicitud.

Poder general: $220.

Poder especial: $160.

Matrimonio consular: $210.

Certificado de graduado: $240 + solicitud.

Certificación de notas: $290 + solicitud.

Renuncia a ciudadanía: $500 por solicitud + $500 por obtención.

Legalización de firmas en documentos cubanos: $80.

Tramitación de divorcio judicial: $410.

La nueva estructura entra en vigor el jueves 1 de octubre de 2026, por lo que quienes tengan previsto realizar trámites consulares cubanos deberán comprobar qué tarifa corresponde exactamente a su gestión y si existen cargos adicionales por solicitud, legalización, traducción, mensajería u otros servicios.

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