Gobierno de Trump no buscará nuevas ofertas para reparar Estanque Reflectante de Washington

El Estanque Reflectante en Washington el 2 de julio del 2026. (AP foto/Nathan Howard) AP

Al igual que el presidente Donald Trump, Burgum afirmó estar 100% seguro de que vándalos causaron el daño al estanque reflectante, de un siglo de antigüedad, en el National Mall. Trump ha acusado que se hizo un corte de 106 metros (350 pies) en el revestimiento del estanque en medio de renovaciones recientes, mientras que Burgum lo describió como múltiples cortes que, en conjunto, suman esa cifra. También indicó que el estanque tendría que vaciarse al menos parcialmente en la próxima semana para terminar las reparaciones.

“Usaremos a la misma empresa, porque hicieron un trabajo fantástico”, dijo Burgum a “State of the Union” de CNN. “Por suerte, el vandalismo fue pequeño. Fue malo. Quiero decir, podría costar decenas de miles de dólares repararlo, así que entonces podría encuadrar como un delito grave... igual que dañar cualquier otra propiedad del gobierno podría hacerlo. Pero el trabajo que se hizo para arreglar el estanque reflectante se hizo extremadamente bien”.

Trump prometió esta primavera embellecer el estanque reflectante antes de las celebraciones del 250.º aniversario del país el 4 de julio. Se drenó el agua y el mandatario ordenó que el fondo se pintara de un color que llamó “azul bandera estadounidense”. Pero después de que el lugar fue restaurado, el agua sufrió una proliferación de algas durante más de una semana, y partes del nuevo recubrimiento han dado la impresión de estar desprendiéndose del fondo.

El estanque se cerró para la celebración del Día de la Independencia, pero Burgum sostuvo que eso se debió a un problema de seguridad relacionado con los fuegos artificiales.

El debate cambiante sobre el estanque reflectante ha avivado la pelea más amplia por el impulso agresivo de Trump para remodelar monumentos de Washington, incluida la Casa Blanca, a casi dos años de su último mandato en el cargo.

Las autoridades han arrestado a más de media docena de personas en relación con los daños al estanque reflectante, incluido el exolímpico David Hearn, quien fue acusado formalmente la semana pasada de destrucción de propiedad.

La principal fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que Hearn arrancó el sellador instalado recientemente en el estanque en “un acto deliberado” que causó más de 1.000 dólares en daños. Lo acusó de tirar “con fuerza y violencia” del revestimiento del fondo “con ambas manos” y de comportarse de manera beligerante con un empleado que le ordenó parar.

Los abogados de Hearn, Norm Eisen -- cofundador del Democracy Defenders Fund -- y Mary Dohrmann, dijeron que los cargos eran “indignantes y deberían alarmar a todos los estadounidenses”. Eisen y Dohrmann interpretaron el caso como representativo de “el uso indebido del poder del gobierno contra un ciudadano común basado en una narrativa inventada”.

A Burgum le preguntaron y no respondió directamente si había evidencia fotográfica de vándalos cortando el revestimiento del estanque. También le consultaron si Hearn debería enfrentar una condena de 10 años de prisión, que es la pena máxima legal por el cargo que se le imputa.

“Que usted haya sido algo en el pasado no lo excluye de la ley hoy”, declaró Burgum a CNN. “Los tribunales decidirán”.

Mientras tanto, persisten las preguntas sobre los contratos adjudicados sin licitación para el proyecto, otorgados a proveedores con vínculos previos con Trump.

Green Water Solutions, con sede en Ohio -- también conocida como Greenwater Services -- recibió un contrato de 1,7 millones de dólares para instalar un sistema de purificación de agua en el estanque reflectante, mientras que Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, recibió 14,7 millones de dólares para repintar e impermeabilizar el piso de concreto del estanque.

Alrededor de 10 senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes están investigando el proyecto del estanque.

“Los contribuyentes merecen una explicación completa de cómo ocurrieron estos fracasos y quién rendirá cuentas por corregirlos”, señaló una carta firmada el mes pasado por seis senadores.

Burgum también apareció en “This Week” de ABC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP