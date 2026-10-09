Gobierno de Brasil baja precios de combustibles antes de segunda vuelta de elección presidencial

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sostiene un letrero en el que se lee en portugués: "Brasil es un país soberano", durante un mitin de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el barrio de Ceilândia, en Brasilia, Brasil, el viernes 9 de octubre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Los precios de los combustibles son un tema especialmente sensible para los votantes, que decidirán el 25 de octubre si eligen al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, o si le conceden a Lula un cuarto mandato no consecutivo. Bolsonaro obtuvo alrededor de 2 millones de votos más que Lula en la primera vuelta del domingo.

Un nuevo decreto elimina durante 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga. La medida entra en vigor el viernes, el mismo día en que vencieron las medidas anteriores que habían reducido los impuestos. Prorroga una exención fiscal y aumenta un subsidio para el etanol.

El gobierno también indicó que otorgará un subsidio adicional a los importadores de diésel, que recibirán 1,40 reales (0,28 dólares) por litro durante un periodo de 30 días. Esta cantidad se suma al subsidio de 2,12 reales (0,42 dólares) por litro que ya está vigente.

“El objetivo es garantizar que las importaciones sigan siendo económicamente viables en un momento crítico para el abastecimiento de combustibles”, manifestó la secretaría de comunicación social del gobierno. Añadió que las medidas estaban en línea con la estrategia adoptada por el gobierno desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El impacto fiscal de las medidas se compensará con los ingresos provenientes de los activos petroleros del gobierno federal, puntualizó.

Los precios del petróleo crudo se dispararon poco después de que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra contra Irán a finales de febrero, en gran medida porque los combates detuvieron la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que antes del conflicto pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

“La situación internacional se ha deteriorado desde las medidas anunciadas en septiembre”, indicó el gobierno brasileño, y añadió que los márgenes internacionales de refinación de diésel y gasolina habían subido a más del doble respecto a los niveles previos a la guerra.

Brasil es un importante productor y exportador de petróleo crudo, y sus ingresos del sector se han disparado este año debido al alza de los precios internacionales. Pero el país todavía depende de las importaciones para cubrir la demanda interna de combustibles refinados.

Estabilizar los precios del diésel también es crucial para evitar huelgas de camioneros y mantener a raya la inflación de los alimentos. En 2018, una huelga de camioneros hizo que los precios de los alimentos se dispararan, dejó vacíos los estantes de los supermercados y las gasolineras, y provocó miles de millones en pérdidas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP