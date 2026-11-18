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El canciller de Alemania, Friedrich Merz (derecha), el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil (centro), y el de Interior, Alexander Dobrindt, durante una reunión del gobierno en la Cancillería, en Berlín, el 18 de noviembre de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

El bloque de centroderecha Unión, de Merz, y los socialdemócratas de centroizquierda acordaron en principio, cuando formaron su coalición hace 18 meses, reducir los impuestos a la electricidad hasta el nivel mínimo permitido por la Unión Europea. Sin embargo, hasta ahora solo han reducido los gravámenes para la industria y la agricultura.

Merz, bajo presión para ofrecer resultados después de que una serie de derrotas en elecciones estatales en septiembre erosionara su autoridad, ha insistido en las últimas semanas en que el recorte fiscal debe extenderse a todos los consumidores el próximo año.

Pero le costó alcanzar un acuerdo con sus socios de coalición sobre cómo cubrir el costo anual estimado de 5.400 millones de euros (5.900 millones de dólares), y los legisladores finalizaron la semana pasada el borrador del presupuesto del próximo año sin incluir el recorte. Eso reforzó la impresión de disputas persistentes e improductivas dentro del gobierno, lo que ha enfurecido a los votantes.

Durante una larga reunión el martes por la noche, los líderes de la coalición acordaron recortar los impuestos a la electricidad de 2,05 céntimos por kilovatio/hora a 0,1 céntimo para los hogares y las empresas que aún no se habían beneficiado de la reducción. El recorte permitirá ahorrar, por ejemplo, a una peluquería varios cientos de euros al año en su factura de electricidad, explicó la coalición.

“Prometimos reducir el impuesto a la electricidad y hemos cumplido nuestra palabra”, dijo Merz en un comunicado.

El recorte, que por ahora se aplicará solo en 2027, se financiará con excedente destinado a energías renovables. Aún no se ha acordado la financiación para 2028 y años posteriores.

El gobierno de Merz también enfrenta el desafío más amplio de sacar adelante reformas destinadas a apuntalar una economía crónicamente lenta, incluidas reformas potencialmente dolorosas del envejecido sistema de pensiones y del sistema de salud. Aunque la próxima elección nacional de Alemania no está prevista hasta 2029, hay programadas cinco comicios estatales más para el próximo año. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP