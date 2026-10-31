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Gobierno de Alaska rechaza pedido de Trump de anular boletas, calificándolo de imposible

ANCHORAGE, Alaska, EE.UU. (AP) — El gobierno estatal de Alaska, dirigido por republicanos, instó el sábado a un juez federal a desestimar la demanda presentada por instrucción del presidente Donald Trump para detener la certificación de una posible victoria demócrata en la contienda por el Senado en ese estado, al escribir que “no hay razón para que este Tribunal siga atendiendo esta demanda sin mérito por más tiempo”.

La candidata demócrata para el escaño senatorial por Alaska, Mary Peltola, en Juneau, Alaska, el 29 de octubre del 2026. (AP foto/Chloe Anderson)
La candidata demócrata para el escaño senatorial por Alaska, Mary Peltola, en Juneau, Alaska, el 29 de octubre del 2026. (AP foto/Chloe Anderson) AP

La dura presentación de la fiscalía general del estado se produce mientras la jueza del Tribunal de Distrito Sharon L. Gleason fijó como plazo el sábado para los argumentos sobre si debe desestimar la demanda sin siquiera celebrar una audiencia.

La querella del Departamento de Justicia ha sido ampliamente criticada por expertos en derecho electoral y exige que la jueza detenga la certificación de una posible victoria de la demócrata Mary Peltola hasta que se determine si los votantes se confundieron por la presencia en la boleta de dos candidatos con el mismo nombre, entre ellos el senador actual y candidato republicano Dan Sullivan.

El Departamento de Justicia añadió el viernes una solicitud para que la jueza separe todas las boletas que muestren votos para el segundo Dan Sullivan hasta que se pueda determinar si los votantes fueron engañados. En su presentación del sábado, Alaska afirmó que esto es “a la vez inquietante e imposible”. Agregó que no habría manera de hacerlo sin violar la privacidad de los votantes.

Trump también exigió que se procese a Peltola después de que The New York Times informara esta semana que mensajes de texto y publicaciones internas parecen mostrar que su campaña participó en el reclutamiento del segundo Sullivan, un maestro jubilado en el remoto pueblo pesquero de Petersburg. Pero la presentación del estado señala que los dos Sullivan se distinguen entre sí en la boleta: el senador figura como republicano y el titular del cargo, mientras que el otro aparece simplemente como “Daniel J. Sullivan”.

“Los funcionarios estatales diseñaron cuidadosamente la boleta para minimizar la confusión de los votantes”, escribieron los funcionarios de Alaska.

“El Tribunal debería desestimar de inmediato esta demanda con perjuicio y permitir que los funcionarios estatales lleven a cabo la elección general —incluido el conteo de boletas y la certificación— libres de una interferencia federal injustificada”, añadieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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