Gobernador de Texas quiere agilizar construcción de una fábrica para combatir al gusano barrenador

ARCHIVO - El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el 27 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Gabriela Passos, archivo) AP

Abbott prometió que Texas ayudará al Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) a acelerar la construcción de la instalación de cría, valorada en 750 millones de dólares , a las afueras de Edinburg, Texas, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Señaló que Texas está dispuesto a gastar fondos propios para garantizar que la construcción se lleve a cabo “24 horas al día, siete días a la semana”.

Sin una mayor producción de moscas estériles, advirtió Abbott durante una conferencia de prensa en Austin, la capital estatal, “no podremos superar un segundo verano”.

El USDA confirmó una infestación de larvas de mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo esta semana en un ternero de 3 semanas en La Pryor, Texas, a unos 161 kilómetros (100 millas) al suroeste de San Antonio y a 80 kilómetros (50 millas) de la frontera con México. Es el primer caso confirmado en Texas desde 1966.

La nueva fábrica en Texas es la mayor de dos instalaciones de cría de moscas financiadas por el USDA.

Por separado, el USDA invirtió 21 millones de dólares con el fin de convertir un sitio en el sur de México, que antes criaba moscas de la fruta, para que críe moscas del gusano barrenador. Se prevé que esa fábrica comience a producir moscas el próximo mes y, con el tiempo, llegue a 100 millones por semana.

La otra fábrica en Texas tendrá el tamaño de dos tiendas Costco, indicó el contraalmirante Michael Schmoyer, integrante del equipo de respuesta al gusano barrenador del USDA. Se prevé que produzca hasta 300 millones de moscas por semana.

Las autoridades creen que ambas fábricas son necesarias para erradicar la mosca de Estados Unidos, México y Centroamérica.

Schmoyer explicó que el gobierno federal ya ha acortado considerablemente el calendario de planificación y construcción. Un ejemplo de ello es que los planes se elaboraron en unos meses, en lugar de tardar un año. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, indicó que el USDA prevé que la planta esté lista para operar antes de su fecha prevista de apertura, en noviembre de 2027.

Pero Abbott sostuvo que Texas está decidido a que la construcción avance aún más rápido.

“Esto se va a extender a lo largo del verano”, dijo sobre la mosca.

Infestación golpea en medio de precios récord de la carne de res

Una infestación no tratada de larvas de mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo puede matar a un animal, pero ahora hay una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para tratar al ganado. Funcionarios federales y estatales han recalcado rápidamente que las larvas de esa mosca —que se alimentan de material vivo— no infestan la carne ni la fruta.

“Hay un problema de producción de alimentos, pero no un problema de inocuidad alimentaria”, expresó Abbott.

Derrell Peel, profesor de agronegocios en la Universidad Estatal de Oklahoma, indicó que es poco probable que el suministro de carne de res se vea afectado, a menos que las autoridades restrinjan el movimiento de ganado más allá del ámbito local, o que aparezcan infestaciones en corrales de engorda u otros lugares donde el ganado está concentrado. No cree que eso ocurra.

“Probablemente no sea un problema importante para el mercado”, comentó.

Los consumidores están pagando precios récord por la carne de res debido a la escasez de ganado, y Peel prevé que los precios suban aún más cuando los rancheros retiren vaquillas de la cadena de suministro para reconstruir sus rebaños. Sin embargo, dijo que la llegada del gusano barrenador a Texas “no altera los fundamentos de la oferta”.

Los brotes de gusano barrenador en México a partir de 2024 llevaron a Rollins a cerrar los puertos de entrada de Estados Unidos al ganado mexicano en mayo de 2025. Las importaciones desde el país latinoamericano llegaron a ser de aproximadamente 1,2 millones de animales al año, y en 2025 cayeron cerca de 80%, según estadísticas del sector.

Pero Peel señaló que las importaciones mexicanas sólo representaban alrededor de 3% del suministro de ganado en Estados Unidos.

“Ha sido simplemente una cosa más que se suma a otras”, afirmó, y no un factor determinante en los precios.

En el pasado ya se erradicó la plaga por medio de moscas estériles

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue un azote anual de clima cálido para los ganaderos de Estados Unidos desde al menos la década de 1930 hasta la de 1960.

Pero la cría de moscas estériles y la liberación de enjambres desde aviones la erradicaron de territorio estadounidense en la década de 1970, salvo por un breve brote entre venados en los Cayos de Florida en 2016 y un caso confirmado en un hombre de Maryland que viajó a El Salvador el año pasado. Hasta que no surgió un brote en Panamá en 2023, se consideraba que la mosca había sido erradicada fuera de su remota región más meridional, en la frontera con Colombia.

Las hembras se aparean una sola vez en sus vidas, que duran varios meses, y si se reproducen con machos estériles, sus huevos no eclosionarán después de ser depositados en heridas abiertas y membranas mucosas de animales de sangre caliente, incluidos el ganado, mamíferos silvestres, mascotas domésticas y humanos.

Una vez que Estados Unidos y otras naciones erradicaron la mosca hace años, cerraron las instalaciones de cría hasta que sólo quedó una en el hemisferio occidental, en Panamá. Puede producir aproximadamente 117 millones de moscas por semana.

Sin embargo, las iniciativas previas de erradicación necesitaron cerca de 500 millones de moscas por semana, dijo Schmoyer, integrante del equipo de respuesta al gusano barrenador del USDA, durante la conferencia de prensa de Abbott.

Con la liberación de moscas, las autoridades intentan prever el futuro

Schmoyer estimó que el USDA ya ha dispersado 130 millones de moscas en Texas desde enero, la mayoría desde aviones, y que ahora esas liberaciones son de aproximadamente 4 millones por semana. También está liberando otros 4 millones por semana en tierra en forma de pupas, que son moscas en la etapa entre larva y adulta.

Pero, incluso con esos millones de moscas, el USDA debe ser estratégico sobre dónde dispersarlas, dijo Schmoyer a los periodistas. Funcionarios federales y estatales están usando modelos científicos para predecir cómo se desplazará la mosca.

“En esencia, no se trata de dónde están las moscas hoy, sino de dónde podrían estar dentro de unas semanas”, explicó.

Parte de la ciencia implica la colocación de trampas. El veterinario estatal de Texas, Bud Dinges, indicó que se les ha desplegado hasta a 193 kilómetros (120 millas) de La Pryor para monitorear el movimiento de la mosca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP