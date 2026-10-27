Glaciares de Colorado, en vías de desaparecer por falta de nieve y calor extremo: estudio

En esta combinación de fotos proporcionadas por Harlan Ulmer se muestra el glaciar St. Vrain en las montañas Rocosas, cerca de Allenspark, Colorado, el 1 de septiembre de 2024, izquierda, y el 6 de septiembre de 2026. (Harlan Ulmer vía AP) AP

Su reducción coincide con observaciones recientes de pérdida de glaciares en todo el planeta, a medida que el aumento de las temperaturas acelera el deshielo y cae menos nieve para reponer su hielo, lo que amenaza las fuentes de agua, incrementa los riesgos en las montañas y contribuye al aumento del nivel del mar.

Aunque los glaciólogos suelen medir los cambios en intervalos más largos, el experto Dan McGrath, de la Universidad Estatal de Colorado, buscó averiguar qué ocurrió a lo largo de 2026, ya que fue un año tan excepcional. El peor manto de nieve registrado en el estado, seguido de un calor veraniego récord, dejó expuestas las masas de hielo permanentes en las Montañas Rocosas.

El glaciar Andrews se adelgazó más de 3,7 metros (12 pies) únicamente en este año; el glaciar Arapaho perdió casi 3 metros (10 pies) y el glaciar Isabelle perdió alrededor de 2 metros (6,5 pies), lo que duplicó su ritmo de adelgazamiento respecto de los cinco años anteriores, indicó McGrath. En la década anterior, el adelgazamiento era de un pie o menos por año.

El glaciar St. Mary’s, un campo de nieve perenne popular entre excursionistas y esquiadores, se derritió por completo en septiembre.

“Lo que estamos presenciando es la pérdida de esa parte de la identidad de Colorado. Y no es solo Colorado”, afirmó McGrath, especialista en dinámica de glaciares. “Obviamente, lo vemos en los Alpes y en otras cordilleras del oeste de Estados Unidos, en los Alpes europeos y a escala global. Hay patrones muy claros y constantes en todas estas cordilleras”.

Más de 6,5 billones de toneladas de hielo se han perdido en todo el mundo desde 2000, según investigaciones; un desastre en cámara lenta que a veces provoca devastación repentina: más de 1.300 personas murieron en agosto cuando una enorme sección de roca y el glaciar que la cubría se desplomaran cerca de la frontera de Nepal con China.

Los glaciares de Suiza perdieron el 5,5% de su volumen de hielo este año, la segunda mayor caída porcentual registrada, debido a olas de calor y a la escasa nieve del invierno. El servicio suizo de monitoreo de glaciares GLAMOS y la Academia Suiza de Ciencias señalaron este mes que los glaciares alpinos no tienen posibilidad de sobrevivir a largo plazo en esas condiciones. Suiza alberga la mayor cantidad de glaciares de los Alpes.

En el estado de Washington, investigadores del North Cascade Glacier Climate Project estudiaron seis glaciares del monte Baker durante un viaje anual de verano. El director, Mauri Pelto, manifestó que el estudio de este año muestra el retroceso promedio más rápido desde 1950, con el derrumbe de varias grandes cuevas de hielo, que se forman cuando el aire cálido circula en glaciares en retroceso.

Los glaciares de montaña en los 48 estados contiguos de Estados Unidos tienen, en promedio, apenas 0,41 kilómetros cuadrados (0,16 millas cuadradas), o alrededor de 40 hectáreas (100 acres), y están ampliamente distribuidos en elevaciones altas. Desde mediados del siglo XX, cerca de una cuarta parte ha desaparecido y los remanentes han perdido un tercio de su superficie y volumen, según un nuevo estudio coescrito por Brian Menounos, profesor de ciencias de la Tierra en la Universidad del Norte de Columbia Británica.

El escurrimiento aporta agua a ecosistemas alpinos de gran altitud y a los situados aguas abajo en todo el oeste de Estados Unidos, y con el tiempo, estas zonas podrían volverse más vulnerables a sequías extremas a medida que desaparezcan los glaciares, añadió.

Y, en un “golpe doble”, los incendios forestales también aceleran el deshielo al oscurecer las superficies de los glaciares con hollín y polvo, explicó Menounos, lo que los hace más propensos a absorber la luz solar.

Los glaciares podrían volver a formarse si la contaminación por carbono disminuye de manera sustancial y si las temperaturas bajan lo suficiente como para permitir que la nieve se acumule durante todo el año y, con el tiempo, vuelva a comprimirse hasta convertirse en hielo glaciar, agregó Menounos, pero eso podría tardar varios cientos de años.

A los glaciares de Colorado quizá no les quede mucho tiempo

Al observar cuánto hielo han perdido los glaciares que quedan en Colorado, McGrath considera que podrían desaparecer pronto. El glaciar Andrews ya ha perdido la mitad de su hielo desde 2017, señaló.

“Esta última década nos ha mostrado que estos glaciares están fuera de equilibrio con el clima aquí en Colorado, en el oeste de Estados Unidos, y se están adelgazando a un ritmo que podría llevarlos a su desaparición en los próximos 20 años”, advirtió.

Harlan Ulmer, de 20 años, es estudiante de la Universidad Estatal de Colorado; ha fotografiado los glaciares cada año desde 2022 y colabora como voluntario en el proyecto de investigación de McGrath. Comentó que es triste ver su declive, pero es importante registrarlo.

“Al ser de la Generación Z, llegué demasiado tarde como para ver alguna vez los glaciares en su mayor tamaño”, señaló. “Pero creo que tenemos la oportunidad —yo tengo la oportunidad— de documentar, en cierto modo, los cambios que ocurren en mi época para preservarlos para las futuras generaciones y para la posteridad”.

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McDermott informó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP