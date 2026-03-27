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Giménez conecta hit decisivo en la 9na y Azulejos se imponen 3-2 sobre Atléticos

TORONTO (AP) — Andrés Giménez impulsó la carrera decisiva mediante un sencillo con dos outs en la novena entrada, y los Azulejos de Toronto superaron el viernes 3-2 a los Atléticos.

El venezolano Andrés Giménez, de los Azulejos de Toronto, festeja luego de definir con un hit el duelo del viernes 27 de marzo de 2026, ante los Atléticos (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
El venezolano Andrés Giménez, de los Azulejos de Toronto, festeja luego de definir con un hit el duelo del viernes 27 de marzo de 2026, ante los Atléticos (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

El venezolano totalizó tres carreras impulsadas, incluido un triple de dos anotaciones en la quinta.

Shea Langeliers, receptor de los Atléticos, conectó dos vuelacercas, incluido un batazo que empató el juego ante el cerrador Jeff Hoffman (1-0) en la parte alta de la novena, pero Toronto se valió de tres hits consecutivos ante Justin Sterner (0-1) para ganarlo en la parte baja.

El infielder japonés Kazuma Okamoto conectó un sencillo, avanzó a tercera con el doble de Ernie Clement por encima de la tercera base y anotó cuando Giménez pegó un hit rodado por el centro.

En su debut en las Grandes Ligas tras firmar con los Azulejos en enero, Okamoto terminó de 3-2. Se ponchó tirándole en su primer turno al bate, recibió base por bolas y anotó la primera carrera de Toronto en la temporada durante un quinto inning de dos carreras.

En el séptimo, bateó su primer hit, un lineazo.

Hoffman desperdició la oportunidad de salvamento en la novena entrada del séptimo juego de la Serie Mundial de 2025, cuando permitió un jonrón del empate al venezolano Miguel Rojas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Giménez de 3-2 con tres impulsadas.

FUENTE: AP

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