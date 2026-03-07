Gilgeous-Alexander anota 27 y Thunder vence a Warriors 104-97 para hilvanar 5ta victoria

Compartir en:









Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, busca enviar un pase frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, el sábado 7 de marzo de 2026 (AP Foto/Nate Billings) AP

Gilgeous-Alexander encestó apenas 6 de 15 disparos de campo, pero convirtió 14 de 15 tiros libres para mantener su producción habitual. Ha anotado al menos 20 puntos en 125 partidos consecutivos.

Podría igualar el récord de Wilt Chamberlain, de 126 partidos seguidos con al menos 20 puntos, el lunes en casa contra Denver.

Oklahoma City tiene una marca de 5-0 desde que Gilgeous-Alexander regresó tras una distensión abdominal. El Thunder, campeón defensor, tiene el mejor récord de la liga y se convirtió en el primer equipo de la NBA en ganar 50 partidos esta temporada.

Isaiah Joe sumó 18 puntos y Jaylin Williams aportó nueve unidades y 14 rebotes para Oklahoma City.

Gui Santos totalizó 22 puntos y 11 rebotes, Brandin Podziemski anotó 17 tantos y Draymond Green agregó 16 por los Warriors, que fueron limitados a un 40,9% de efectividad en tiros.

Este enfrentamiento no tuvo tantas estrellas como muchos duelos anteriores entre estos viejos rivales. Stephen Curry de Golden State (rodilla derecha), se perdió su 13er partido consecutivo.

El Thunder no contó con sus titulares habituales Chet Holmgren (enfermedad), Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho) y el pívot Isaiah Hartenstein (contusión en la pantorrilla izquierda). _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP