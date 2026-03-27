Gilgeous-Alexander anota 25 y Thunder monta racha de 22-0 para vencer 131-113 a Bulls

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Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, avanza con el balón durante el encuentro ante los Bulls de Chicago, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Gerald Leong) AP

Gilgeous-Alexander, habitualmente eficiente, encestó apenas 8 de 24 tiros. Sus compañeros asumieron la carga y ayudaron a que el Thunder atinara el 46,5% de sus tiros de campo. Aun así, Gilgeous-Alexander anotó al menos 20 puntos por 134º partido consecutivo, un récord.

Cason Wallace sumó 21 puntos por el Thunder, que venía de una derrota en Boston tras una racha de 12 triunfos. Oklahoma City volvió a la senda del triunfo, pese a que el ala-pívot estelar Chet Holmgren no jugó por una contusión en la cadera derecha.

Fue una victoria importante para Oklahoma City, que intenta contener a San Antonio para asegurar la ventaja de local en los playoffs. El Thunder comenzó la noche con dos partidos de ventaja sobre los Spurs, que no jugaron, cuando restan nueve encuentros por disputar.

San Antonio tiene a su favor el criterio de desempate.

Fue el primer partido en casa del alero del Thunder Jalen Williams desde el 13 de enero. Se había perdido la mayor parte de los últimos dos meses por una contusión en la cadera derecha. Terminó con 18 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

FUENTE: AP