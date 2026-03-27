americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gilgeous-Alexander anota 25 y Thunder monta racha de 22-0 para vencer 131-113 a Bulls

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y el Thunder de Oklahoma City aprovechó una racha de 22-0 en la segunda mitad para derrotar el viernes 131-113 a los Bulls de Chicago.

Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, avanza con el balón durante el encuentro ante los Bulls de Chicago, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Gerald Leong)
Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, avanza con el balón durante el encuentro ante los Bulls de Chicago, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Gerald Leong) AP

Gilgeous-Alexander, habitualmente eficiente, encestó apenas 8 de 24 tiros. Sus compañeros asumieron la carga y ayudaron a que el Thunder atinara el 46,5% de sus tiros de campo. Aun así, Gilgeous-Alexander anotó al menos 20 puntos por 134º partido consecutivo, un récord.

Cason Wallace sumó 21 puntos por el Thunder, que venía de una derrota en Boston tras una racha de 12 triunfos. Oklahoma City volvió a la senda del triunfo, pese a que el ala-pívot estelar Chet Holmgren no jugó por una contusión en la cadera derecha.

Fue una victoria importante para Oklahoma City, que intenta contener a San Antonio para asegurar la ventaja de local en los playoffs. El Thunder comenzó la noche con dos partidos de ventaja sobre los Spurs, que no jugaron, cuando restan nueve encuentros por disputar.

San Antonio tiene a su favor el criterio de desempate.

Fue el primer partido en casa del alero del Thunder Jalen Williams desde el 13 de enero. Se había perdido la mayor parte de los últimos dos meses por una contusión en la cadera derecha. Terminó con 18 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar jama en plena crisis

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar "jama" en plena crisis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter