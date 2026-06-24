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Gilberto Mora es el más joven en debutar con México en un Mundial, a los 17 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un Mundial con México el miércoles, cuando la sensación de 17 años saltó al campo ante la República Checa.

Gilberto Mora, de la selección de México, conduce el balón durante el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko )
Gilberto Mora, de la selección de México, conduce el balón durante el encuentro mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko ) AP

Mora es el futbolista más joven en este Mundial. El mediocampista se convirtió en el octavo jugador de 17 años en participar en el torneo el 11 de junio, cuando ingresó como suplente durante la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica.

Pelé fue el primer jugador de un Mundial menor de 18 años en 1958, cuando debutó con Brasil. El más joven en la historia de los Mundiales fue Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, quien jugó en 1982 con 17 años y 41 días.

Mora es el primer jugador de 17 años en tener acción en un Mundial desde los nigerianos Femi Opabunmi y Bartholomew Ogbeche en 2002.

Jugador de Tijuana en la liga mexicana, Mora sufrió una lesión inguinal a comienzos de año que lo dejó fuera durante dos meses, y el entrenador Javier Aguirre fue cauto con él en los dos primeros partidos. Tras ingresar como suplente ante Sudáfrica, no jugó en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur el jueves pasado.

El jugador conocido como “Morita” ya ha establecido varios récords relacionados con su edad. En agosto de 2024, se convirtió en el más joven en ser titular y anotar en la primera división mexicana, con 15 años. En enero del año pasado fue el más joven en debutar con la selección mayor, con 16.

El anterior jugador más joven de México en un Mundial fue Manuel “Chaquetas” Rosas, quien tenía 18 años y 88 días cuando jugó en el torneo inaugural de 1930.

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