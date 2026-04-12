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Gilbert y Raley guían a los Marineros a un 6-1 y amplían a 7 la racha de derrotas de Astros

SEATTLE (AP) — Logan Gilbert lanzó siete entradas en las que permitió una carrera, y los Marineros de Seattle vencieron 6-1 a Houston el domingo para extender a siete la racha de derrotas de los Astros.

Logan Gilbert, lanzador abridor de los Marineros de Seattle, reacciona después de que Isaac Paredes, de los Astros de Houston, bateara para una doble matanza para terminar la parte alta de la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 12 de abril de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Logan Gilbert, lanzador abridor de los Marineros de Seattle, reacciona después de que Isaac Paredes, de los Astros de Houston, bateara para una doble matanza para terminar la parte alta de la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 12 de abril de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Luke Raley conectó tres hits e impulsó dos carreras por los Marineros, que ganaron los primeros tres juegos de la serie de cuatro tras una racha de cinco derrotas. Vencieron a los Astros por centésima vez.

Los lanzadores de Houston otorgaron nueve bases por bolas, incluidas dos que remolcaron carreras, lo que elevó su total en la serie a 26.

Gilbert (1-2) permitió cuatro hits, ponchó a siete y dio una base por bolas, al lanzar 56 de 85 pitcheos en zona de strike. Permitió un par de extrabases, incluido el jonrón solitario del dominicano Yanier Díaz.

El cubano mexicano Randy Arozarena tuvo tres hits, incluido un sencillo impulsor con dos outs en la primera entrada.

El abridor de los Astros, Cody Bolton (0-1), salió por rigidez en la parte media de la espalda después de otorgar bases por bolas a los primeros tres bateadores en la segunda entrada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-3. El mexicano Isaac Paredes de 4-1.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 4-1 con una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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