Gigantes traspasan al cátcher Patrick Bailey a los Guardianes y envían a Bo Naylor a la Triple-A

Patrick Bailey de los Gigantes de San Francisco camina hacia el dugout tras salir ponchado en la tercera entrada ante los Padres de San Diego el miércoles 6 de mayo del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Los Gigantes recibieron en el canje al zurdo de ligas menores Matt Wilkinson y la 29.ª selección del draft amateur de 2026.

Cleveland envió a Bo Naylor al Columbus de la Triple-A para hacerle espacio a Bailey. Naylor ha sido el receptor titular de los Guardianes desde 2023.

Bailey ha sido considerado uno de los mejores receptores defensivos del béisbol, en parte gracias a su élite capacidad para encuadrar lanzamientos, desde que fue ascendido en 2023. Lidera las Grandes Ligas desde 2023 con 69 carreras por encuadre del receptor y 42 carreras defensivas salvadas en las últimas poco más de dos temporadas.

Pero su bateo ha sido un problema y tocó fondo esta temporada. Bailey bateaba para .146 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 89 apariciones al plato. Su OPS de .396 ocupaba el último lugar entre 286 jugadores con al menos 75 apariciones al plato esta campaña.

Bailey se había vuelto prescindible para los Gigantes, con Daniel Susac y el venezolano Jesús Rodríguez previstos para encargarse de la mayor parte de las tareas detrás del plato, con Eric Haase como otra opción. Esos jugadores han aportado mucha más ofensiva para los Gigantes, que arrancaron la jornada últimos en las Grandes Ligas en carreras anotadas con 3,16 por juego y empatados con los Mets de Nueva York con el peor récord de la Liga Nacional.

Bailey, que cumple 27 años a finales de este mes, ganó el Guantes de Oro como receptor en 2024 y 2025. En su carrera batea para .224 con un OPS de .611.

Naylor tuvo un promedio de bateo de .237 como novato en 2023, pero ha tenido problemas ofensivos en las últimas poco más de dos temporadas. Su promedio de .143 esta temporada es el peor de las Grandes Ligas entre los 29 receptores con al menos 90 apariciones al plato.

Su promedio de .192 desde 2024 es el penúltimo entre los receptores con al menos 200 juegos disputados.

Los Guardians comenzaron la jornada con marca de 21-19 y en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana. Se esperaba que Bailey se incorporara al equipo antes del primer lanzamiento del sábado por la noche contra Minnesota. Austin Hedges también ha tenido tiempo de juego constante detrás del plato.

Wilkinson, de 23 años, lanzó por Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol a principios de este año. Ha realizado seis aperturas esta temporada en Doble-A Akron, con foja de 1-2 y efectividad de 1,59, además de 36 ponches en 28 1/3 entradas.

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FUENTE: AP