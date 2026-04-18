Gigantes escapan de un gran aprieto y vencen 7-6 a Nacionales en la 12ma

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Luis Arráez de los Gigantes de San Francisco corre a tercera base para anotar con el sencillo de Matt Chapman frente al pitcher de los Nacionales de Washington Cionel Pérez en la 12ma entrada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Los Nacionales llegaron a llenar las bases sin outs en la décima, pero no anotaron. Después de que ambos equipos también se fueron en blanco en la 11.ª, Chapman abrió la 12.ª con un sencillo ante el cubano Cionel Pérez (1-2) para desempatar el juego 6-6.

Caleb Kilian (1-0) retiró a los Nacionales en la parte baja del inning para su primera victoria en las Grandes Ligas.

James Wood abrió la parte baja de la primera con un jonrón para Washington, y el puertorriqueño Heliot Ramos se voló la barda por los Gigantes como parte de una jornada de tres imparables.

Los Nacionales tuvieron las bases llenas sin outs en la 10.ª contra Ryan Walker. Daylen Lile se ponchó y, después de que una línea por la raya del jardín izquierdo se fue apenas de foul, Nasim Nuñez se ponchó tirándole en un lanzamiento de 3-2. Luego el venezolano Jorbit Vivas conectó un roletazo fuerte al campocorto dominicano Willy Adames.

Adames corrió a segunda para el out forzado, pero el corredor Jacob Young le ganó la llegada, y aun así tuvo tiempo de tirar a primera para retirar a Vivas con margen de sobra e impedir que anotara la carrera de la victoria.

El sencillo impulsor de Brady House al centro ante Walker empató el juego a 6 con dos outs en la novena. Curtis Mead fue puesto out al intentar avanzar de primera a tercera en la jugada, pero Wood había cruzado el plato justo antes del toque, así que la carrera contó y el juego continuó.

Ramos conectó un doble en la segunda y anotó con el sencillo de Drew Gilbert para empatar a 1, pero un roletazo mal fildeado en la parte baja abrió la puerta a un gran inning de Washington. Rafael Devers conectó un sencillo impulsor para San Francisco en la séptima. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP