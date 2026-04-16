Ghana rescata a 305 personas de África Occidental, incluidos 113 niños, en operación contra la trata

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La operación, realizada a primera hora del miércoles, tuvo como objetivo presuntas bandas de mendicidad callejera que explotan a extranjeros vinculados a la trata de personas en partes de la región de Accra.

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2024, Ghana no cumple las normas mínimas para eliminar la trata de personas pese a los esfuerzos del gobierno. Es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en África Occidental.

Las autoridades no proporcionaron un desglose por país de las 305 personas, pero indicaron que había 36 niños, 77 niñas, 66 mujeres y 126 hombres.

La agencia señaló que el elevado número de menores pone de relieve la creciente preocupación por el uso de niños en tramas de mendicidad organizada vinculados a la trata de personas, y que la operación se llevó a cabo para desarticular redes que explotan a extranjeros, en particular a mujeres y niños, a menudo bajo arreglos coercitivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP