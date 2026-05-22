americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

George Russell logra la pole para el sprint del GP de Canadá; Antonelli, segundo

MONTREAL (AP) — George Russell consiguió el viernes la pole para la carrera sprint de este sábado en el Gran Premio de Canadá, con su compañero de Mercedes y líder de puntos de la Fórmula 1 Kimi Antonelli segundo en la parrilla de salida.

El briánico George Russell, piloto de Mercedes, celebra después de haber cosneguido la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el viernes 22 de mayo de 2026, en Montreal. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)
El briánico George Russell, piloto de Mercedes, celebra después de haber cosneguido la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el viernes 22 de mayo de 2026, en Montreal. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP) AP

Russell, quien se dispone a defender su título de Montreal el domingo, marcó una vuelta rápida de 1 minuto y 12,965 segundos en la clasificación para la primera carrera sprint en Montreal. El piloto inglés de 28 años viene de terminar cuarto en el Gran Premio de Miami.

“Nunca dudé de mí mismo. Sabía lo que puedo hacer. Miami fue obviamente algo único. Este circuito es increíble, con mucho agarre; se siente como si estuvieras conduciendo un auténtico auto de Fórmula 1 por aquí, que es como debería ser, y me alegra que hoy todo haya encajado”, afirmó Russell.

La F1 introdujo las sprint en 2021. Estas carreras acortadas cubren aproximadamente 100 kilómetros (60 millas), cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio, por un máximo de ocho puntos. Una victoria en un Gran Premio equivale a 25.

Russell superó a Antonelli por 68 milésimas de segundo, mientras que Mercedes —ganador de las cuatro carreras de esta temporada— presentó mejoras este fin de semana después de que McLaren, Ferrari y Red Bull recortaran la diferencia con nuevas piezas en Miami.

“Definitivamente se siente genial. Obviamente vimos en Miami que McLaren estuvo muy cerca y Ferrari no muy lejos detrás. Estoy contento de tenerlo en el auto, contento de volver a la P1; había pasado un tiempo. Pero sí, obviamente seguimos muy enfocados en lo de mañana”, afirmó Russell.

El vigente campeón de la F1, Lando Norris, se quedó con el tercer puesto para la carrera sprint junto a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, en la segunda fila. Lewis Hamilton, de Ferrari, estaba previsto para arrancar quinto.

Antonelli, la estrella italiana de 19 años, ganó tres carreras consecutivas de Gran Premio para encabezar la clasificación con 100 puntos, 20 más que Russell, quien se sitúa segundo.

El día comenzó con una sesión de prácticas interrumpidas, ya que Alex Albon, de Williams, atropelló a una marmota al salir de la curva 7, lo que causó daños significativos a su auto y lo dejó fuera de la clasificación para el sprint.

Ubicado en la Île Notre-Dame, en medio del río San Lorenzo, el Circuit Gilles Villeneuve es bien conocido por la presencia de fauna silvestre, especialmente marmotas.

El GP de Canadá es la quinta de 22 paradas esta temporada, después de que la F1 canceló las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudí debido a la guerra en Irán. Tras la carrera sprint del sábado, los pilotos clasificarán para el Gran Premio el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter