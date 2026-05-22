George Russell busca recuperar impulso en F1 en Canadá y frenar la racha de Antonelli

Los pilotos de Mercedes, George Russell de Gran Bretaña (izquierda) y Kimi Antonelli de Italia, conversan durante una entrevista en el paddock antes del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en Montreal, el jueves 21 de mayo de 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP) AP

El cuarto puesto de Russell en la última carrera en Miami le dio a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, una enorme ventaja de 20 puntos en la clasificación tras cuatro carreras. El italiano de 19 años ha ganado tres seguidas.

Russell explicó que una de las razones por las que perdió terreno fue concentrarse demasiado en la característica más destacada de los autos de 2026 —su enorme entrega de potencia eléctrica— y descuidar lo básico.

“Lidiar con los neumáticos, lidiar con la puesta a punto, simplemente los fundamentos de las carreras, se han dejado un poco de lado porque todos estamos tan enfocados en la gestión de la energía”, comentó Russell.

“Nos perdimos algunas cosas clave porque estábamos enfocados en otra parte y eso fue un buen pequeño recordatorio. Por doloroso que haya sido, fue un fin de semana muy necesario porque creo que va a resultar muy beneficioso”, añadió.

La ventaja de Antonelli creció en Miami porque McLaren, Ferrari y Red Bull llevaron mejoras que les ayudaron a pelear por los puestos de podio. Ahora le toca a Mercedes llevar piezas mejoradas para el auto que ha ganado los cuatro Grandes Premios disputados en 2026 hasta ahora.

Canadá ofrece la posibilidad de un gran vuelco de puntos. Por primera vez, alberga una carrera sprint el sábado, lo que pone en juego otros ocho puntos como máximo.

La amenaza de lluvia en Montreal el domingo también alteraría el panorama. Después de que las tormentas pronosticadas para Miami nunca se materializaron, los autos de 2026 aún no han competido en condiciones de pista mojada.

Es temprano para hablar del título en apenas la quinta fecha de la temporada, pero una cuarta victoria consecutiva metería al joven Antonelli, de 19 años, en un club exclusivo. Todos los pilotos que han ganado cuatro o más Grandes Premios consecutivos han sido campeones de F1 en algún momento de su carrera.

Sin embargo, la historia sí ofrece un poco de aliento a Russell. La única vez en la historia de la F1 en que un piloto ganó cuatro carreras consecutivas en una temporada pero no el título fue en 2016, cuando Lewis Hamilton fue superado por su entonces compañero de Mercedes, Nico Rosberg.

Más recientemente, Oscar Piastri ganó tres seguidas para McLaren el año pasado y aun así perdió ante su compañero Lando Norris.

Otra ola de cambios en los motores

Es un periodo ajetreado para ser fabricante de motores de F1.

El aumento de potencia del motor acordado para 2027 —con la potencia eléctrica reducida y menor necesidad de recargar baterías— recibió el jueves una bienvenida cautelosa de Max Verstappen, el mayor crítico de los autos de 2026, quien dijo que era “casi volver a la normalidad”.

Mientras tanto, la FIA impulsa el regreso a los V8 de la vieja escuela a partir de 2030, y hay un cambio más inmediato que llegará después de este fin de semana.

Bajo una norma nueva para 2026, después del Gran Premio de Canadá la FIA confirmará que algunos fabricantes obtendrán tiempo adicional de desarrollo y presupuesto para mejorar sus motores, pero solo si están por un cierto margen detrás del motor de mejor rendimiento, que de manera general se considera el de Mercedes.

El plan, conocido como ADUO, busca empujar suavemente a la F1 hacia la paridad de motores en los próximos años y evitar lo que el experto en reglamentos de la FIA, Nikolas Tombazis, el año pasado calificó como “miseria eterna” para los equipos que eligieron motores más lentos.

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FUENTE: AP