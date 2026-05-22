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Gelof conecta rodado impulsor en la 10ma y Atléticos se imponen 3-2 sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Un roletazo de Zack Gelof para una jugada de selección en la 10.ª entrada impulsó a Nick Kurtz y les dio el jueves a los Atléticos una victoria de 3-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Zack Gelof, de los Atléticos, corre a la inicial en una jugada de selección que redituó una carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Zack Gelof, de los Atléticos, corre a la inicial en una jugada de selección que redituó una carrera ante los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Con las bases llenas y un out, Gelof conectó un roletazo ante Ryan Zeferjahn (2-2) hacia el campocorto Zach Neto, quien consiguió el out forzado en segunda. Sin embargo, el segunda base Adam Frazier tuvo problemas para sacar la pelota del guante antes del tiro a primera.

Inicialmente se decretó out a Gelof, pero los A’s ganaron una revisión y Kurtz anotó desde tercera.

En la parte baja de la 10.ª, Mark Leiter Jr. retiró a los Angelinos para apuntarse su cuarto salvamento. El relevista de los Atléticos Joel Kuhnel (1-1) lanzó una novena entrada en blanco.

Los Angelinos han perdido 11 de sus últimos 13 juegos.

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FUENTE: AP

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