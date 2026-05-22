Gelof conecta rodado impulsor en la 10ma y Atléticos se imponen 3-2 sobre Angelinos

Con las bases llenas y un out, Gelof conectó un roletazo ante Ryan Zeferjahn (2-2) hacia el campocorto Zach Neto, quien consiguió el out forzado en segunda. Sin embargo, el segunda base Adam Frazier tuvo problemas para sacar la pelota del guante antes del tiro a primera.
Inicialmente se decretó out a Gelof, pero los A’s ganaron una revisión y Kurtz anotó desde tercera.
En la parte baja de la 10.ª, Mark Leiter Jr. retiró a los Angelinos para apuntarse su cuarto salvamento. El relevista de los Atléticos Joel Kuhnel (1-1) lanzó una novena entrada en blanco.
Los Angelinos han perdido 11 de sus últimos 13 juegos.