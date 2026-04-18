Gavin Williams poncha a 11 en triunfo 4-2 de Guardianes sobre Orioles

Compartir en:









El abridor de los Guardianes de Cleveland Gavin Williams lanza en la primera entrada ante los Orioles de Baltimore el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Phil Long) AP

Williams (3-1) permitió una carrera con tres hits y dio una base por bola en una actuación dominante. Este fue el sexto juego de su carrera con doble dígito de ponches y el segundo de la temporada.

Cade Smith ponchó a los tres bateadores en la novena para conseguir su quinto salvamento.

El dominicano José Ramírez se robó su décima base en la primera entrada, convirtiéndose en el primer jugador en llegar a doble dígito este año.

El abridor de los Orioles, Dean Kremer (0-1), permitió dos hits y tres carreras en seis entradas.

Baltimore tomó la ventaja en la cuarta entrada cuando el dominicano Leody Taveras conectó un jonrón solitario al jardín derecho; Cleveland respondió en la quinta. Rhys Hoskins recibió base por bolas y Daniel Schneemann pegó un sencillo antes de que Rocchio conectara, con dos outs, un jonrón de tres carreras al jardín derecho.

Los Orioles recortaron la diferencia a 3-2 en la octava con el jonrón de Gunnar Henderson.

Bo Naylor añadió una carrera en la parte baja con un jonrón solitario al jardín derecho, el primero de la temporada. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP