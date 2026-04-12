americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

García pasa del enojo a la comedia durante la última ronda del Masters

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Sergio García rompió su driver en el hoyo 2 de Augusta National tras un arrebato en el área de salida, y luego creó un momento más ligero en ese mismo hoyo cuando cargó por un rato los palos de su compatriota Jon Rahm el domingo en el Masters.

El español Sergio García en el hoyo 18 de la primera ronda del Masters de Augusta el jueves 9 de abril del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)
El español Sergio García en el hoyo 18 de la primera ronda del Masters de Augusta el jueves 9 de abril del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

El grupo de García y Rahm, que reunió a dos compatriotas y excampeones, siempre iba a generar algo de revuelo, incluso con ambos fuera de la pelea. Luego García aportó el drama.

El campeón del Masters de 2017 se mostró frustrado en el seguimiento de su swing cuando su primer golpe del día se fue muy a la derecha. Tras un bogey en el hoyo 1, García perdió los estribos en el segundo tee, estrellando el palo contra el césped dos veces después de pegar un tiro que terminó en el búnker.

Luego arremetió contra una mesa que tenía encima una hielera verde. Eso dejó la cabeza de su driver colgando de la varilla, y él se inclinó y la arrancó por completo.

García fue descalificado en 2019 en el Saudi International por dañar los greens en un momento de frustración. Esta vez logró controlarse antes de que llegara a ese punto.

Más tarde en ese mismo hoyo, la situación se volvió cómica cuando García empezó a cargar la bolsa de Rahm mientras el caddie de Rahm atendía el búnker. El público aplaudió cuando Rahm le quitó la bolsa a García y empezó a cargarla él mismo, mientras el caddie Adam Hayes se apresuraba para alcanzar a los jugadores.

García sí logró hacer par en el hoyo 2 antes de hacer bogey en los hoyos tres y cuatro.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter