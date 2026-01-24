americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gaethje vence a Pimblett y gana el título interino de peso ligero en UFC 324

LAS VEGAS (AP) — Justin Gaethje atacó a Paddy Pimblett desde el principio, y su agresividad lo llevó el sábado a una victoria por decisión unánime y una sorpresa en la contienda por el título interino de peso ligero en la función UFC 324.

Justin Gaethje (izquierda) conecta un golpe sobre Paddy Pimblett en la función UFC 324 de artes marciales mixtas, realizada en Las Vegas el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Steve Marcus)
Justin Gaethje (izquierda) conecta un golpe sobre Paddy Pimblett en la función UFC 324 de artes marciales mixtas, realizada en Las Vegas el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Steve Marcus) AP

En la primera cartelera de UFC en Paramount+, los jueces otorgaron la victoria a Gaethje (27-5) con puntuaciones de 48-47, 49-46 y 49-46. The Associated Press dio 48-47 a favor de Gaethje.

Pimblett (23-4) era el favorito con -250 en BetMGM Sportsbook.

En la otra pelea principal, el tercer clasificado en el peso gallo, Sean O’Malley (19-3) de Phoenix, derrotó al número cinco Song Yadong (22-9-1) de China por decisión unánime. Los tres jueces dictaminaron 29-28. O'Malley pareció en serios problemas antes de armar su mejor ronda en el tercer episodio.

Gaethje, un peleador de 37 años que lucha desde Denver, fue el agresor desde el principio. Conectó una serie de golpes aproximadamente un minuto y medio después de iniciada la pelea y llevó a Pimblett al suelo. La paliza continuó en el segundo asalto cuando Gaethje derribó al inglés de 31 años tres veces.

En la tercera ocasión, con unos 30 segundos restantes, Gaethje fue implacable al golpear el rostro de Pimblett.

Pero Pimblett comenzó a mejorar en el tercer asalto a pesar de sangrar por su ojo derecho. Conectó suficientes golpes mientras permanecía de pie para volver a meterse en la pelea.

Al menos temporalmente.

Una fuerte combinación de Gaethje a mitad del cuarto asalto volvió a inclinar la pelea a su favor. Aunque fue llevado al suelo al final del asalto, fue Gaethje quien golpeó el rostro de Pimblett. Ambos se acercaron al quinto asalto como si no quisieran dejarlo en manos de los jueces, y Pimblett armó una combinación con aproximadamente un minuto restante.

La multitud se puso de pie para aplaudir a ambos peleadores cuando sonó la campana final, un homenaje a una pelea entretenida y llena de acción.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter