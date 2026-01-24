Gaethje vence a Pimblett y gana el título interino de peso ligero en UFC 324

Justin Gaethje (izquierda) conecta un golpe sobre Paddy Pimblett en la función UFC 324 de artes marciales mixtas, realizada en Las Vegas el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Steve Marcus) AP

En la primera cartelera de UFC en Paramount+, los jueces otorgaron la victoria a Gaethje (27-5) con puntuaciones de 48-47, 49-46 y 49-46. The Associated Press dio 48-47 a favor de Gaethje.

En la otra pelea principal, el tercer clasificado en el peso gallo, Sean O’Malley (19-3) de Phoenix, derrotó al número cinco Song Yadong (22-9-1) de China por decisión unánime. Los tres jueces dictaminaron 29-28. O'Malley pareció en serios problemas antes de armar su mejor ronda en el tercer episodio.

Gaethje, un peleador de 37 años que lucha desde Denver, fue el agresor desde el principio. Conectó una serie de golpes aproximadamente un minuto y medio después de iniciada la pelea y llevó a Pimblett al suelo. La paliza continuó en el segundo asalto cuando Gaethje derribó al inglés de 31 años tres veces.

En la tercera ocasión, con unos 30 segundos restantes, Gaethje fue implacable al golpear el rostro de Pimblett.

Pero Pimblett comenzó a mejorar en el tercer asalto a pesar de sangrar por su ojo derecho. Conectó suficientes golpes mientras permanecía de pie para volver a meterse en la pelea.

Al menos temporalmente.

Una fuerte combinación de Gaethje a mitad del cuarto asalto volvió a inclinar la pelea a su favor. Aunque fue llevado al suelo al final del asalto, fue Gaethje quien golpeó el rostro de Pimblett. Ambos se acercaron al quinto asalto como si no quisieran dejarlo en manos de los jueces, y Pimblett armó una combinación con aproximadamente un minuto restante.

La multitud se puso de pie para aplaudir a ambos peleadores cuando sonó la campana final, un homenaje a una pelea entretenida y llena de acción.

