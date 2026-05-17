americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gabriela Jaquez anota 20 puntos y captura 8 rebotes en triunfo de Sky 86-79 ante Lynx

MINNEAPOLIS (AP) — La novata mexicoamericana Gabriela Jaquez estableció máximos de su carrera con 20 puntos y ocho rebotes, Kamilla Cardoso aportó 11 unidades y descolgó 12 tableros, y el Sky de Chicago venció 86-79 al Lynx de Minnesota la noche del domingo.

Rachel Banham anotó 13 puntos, Natasha Cloud sumó 11 tantos y siete asistencias, y Jacy Sheldon consiguió 10 puntos para el Sky (3-1).

Courtney Williams encestó un triple y Natasha Howard lo siguió con una bandeja que dejó el partido en cuatro puntos con 1:44 por jugar, pero Jaquez respondió 35 segundos después con un triple que puso el marcador 83-76.

Kayla McBride lideró al Lynx (2-2) con 20 puntos y Howard terminó con 17 unidades, nueve rebotes y siete asistencias. Williams también anotó 17 tantos y la novata Olivia Miles, la selección número 2 global del draft, añadió 13 y cuatro robos.

Rickea Jackson, de Chicago, cayó por una lesión sin contacto a mitad del segundo cuarto y no regresó.

Sydney Taylor encestó un triple sobre la bocina del descanso que le dio al Sky una ventaja de 40-38, y se mantuvieron al frente el resto del camino. Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 para abrir el tercer cuarto y le dieron al Sky una ventaja de 10 puntos.

Skylar Diggins (ojo) no jugó para Chicago.

Emma Cechova (rodilla derecha) se perdió su primer partido tras una lesión del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada el jueves en el tercer cuarto de una victoria 90-86 sobre Dallas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter