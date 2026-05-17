Gabriela Jaquez anota 20 puntos y captura 8 rebotes en triunfo de Sky 86-79 ante Lynx

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Rachel Banham anotó 13 puntos, Natasha Cloud sumó 11 tantos y siete asistencias, y Jacy Sheldon consiguió 10 puntos para el Sky (3-1).

Courtney Williams encestó un triple y Natasha Howard lo siguió con una bandeja que dejó el partido en cuatro puntos con 1:44 por jugar, pero Jaquez respondió 35 segundos después con un triple que puso el marcador 83-76.

Kayla McBride lideró al Lynx (2-2) con 20 puntos y Howard terminó con 17 unidades, nueve rebotes y siete asistencias. Williams también anotó 17 tantos y la novata Olivia Miles, la selección número 2 global del draft, añadió 13 y cuatro robos.

Rickea Jackson, de Chicago, cayó por una lesión sin contacto a mitad del segundo cuarto y no regresó.

Sydney Taylor encestó un triple sobre la bocina del descanso que le dio al Sky una ventaja de 40-38, y se mantuvieron al frente el resto del camino. Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 para abrir el tercer cuarto y le dieron al Sky una ventaja de 10 puntos.

Skylar Diggins (ojo) no jugó para Chicago.

Emma Cechova (rodilla derecha) se perdió su primer partido tras una lesión del ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada el jueves en el tercer cuarto de una victoria 90-86 sobre Dallas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP