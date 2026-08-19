Funcionarios de la Fed piensan que hay que aumentar las tasas de interés si la inflación no cede

El logotipo de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal antes de una conferencia de prensa del presidente de la Junta, Kevin Warsh, en la sede del organismo en Washington, el miércoles 29 de julio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Las actas de la reunión del 28 y 29 de julio, publicadas el miércoles, no ofrecen detalles sobre cuántos de los 19 funcionarios respaldaron la adopción de tasas más altas. Solo 12 de los 19 responsables de política monetaria votan sobre el resultado. En la reunión, los funcionarios votaron 9 a 3 para mantener sin cambios su tasa clave, en torno al 3,6%.

Desde entonces, la inflación ha mostrado algunas señales de enfriamiento, aunque los precios de la gasolina repuntaron este mes debido a la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio. Los inversionistas de Wall Street ahora esperan que la Fed se mantenga sin cambios en su próxima reunión en septiembre y que posiblemente eleve las tasas en diciembre, aunque esa perspectiva podría cambiar.

En la reunión del mes pasado, los funcionarios de la Fed se centraron intensamente en la amenaza de una inflación obstinadamente elevada. Les preocupaba que la guerra con Irán, los aranceles y la fuerte inversión en infraestructura de IA estuvieran impulsando al alza los precios de una variedad de bienes y servicios.

“Los participantes consideraron que sus perspectivas de inflación eran altamente inciertas y que los riesgos de inflación estaban sesgados al alza”, se indica en las actas. “Muchos participantes evaluaron que probablemente serían necesarias (tasas más altas) si la inflación no disminuía”.

Algunos funcionarios de la Fed indicaron que “aun después de excluir los precios de los artículos más directamente afectados por los aranceles y los precios de la energía, la inflación subyacente parecía estar elevada”, según las actas.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, los llamados precios “subyacentes” se han enfriado, y la inflación subyacente anual cayó al 2,5% en julio, informó el gobierno la semana pasada, de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Sin embargo, la Fed presta más atención a otro indicador, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), que registra un nivel más alto que el IPC. Se espera que los precios subyacentes del PCE hayan aumentado un 3,3% en julio respecto al año anterior, una lectura mucho más alta que la del IPC. Esas cifras se informarán el 26 de agosto.

Según las actas, “la mayoría de los participantes anticipó que la inflación bajaría durante el resto del año a medida que se desvanezcan los efectos de los aranceles y de los aumentos previos de los precios de la energía, pero muchos de ellos señalaron la posibilidad de que la inflación pudiera mantenerse elevada de manera más persistente”.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, también inquietó a los inversionistas de Wall Street el mes pasado al ofrecer poca orientación en una conferencia de prensa el 29 de julio sobre cuáles podrían ser los próximos pasos del organismo, lo que amenazó la credibilidad del banco central en su lucha contra la inflación. Las tasas de interés, o rendimientos, de los valores del Tesoro a más largo plazo, que ya habían subido antes de la reunión, aumentaron aún más.

Warsh señaló que ofrecerá menos de lo que él llama “orientación futura” sobre los planes de la Fed, algo que, en su opinión, limita las opciones de política del banco central incluso si cambian las circunstancias económicas. En la conferencia de prensa, Warsh no se comprometió plenamente a elevar la tasa clave de la Fed aun si la inflación se mantenía persistentemente alta.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que es un elemento clave, tocó el martes su punto más alto en más de un año, al superar el 4,7%, antes de retroceder el miércoles. Las tasas hipotecarias han seguido al alza al bono a 10 años, elevando los costos de endeudamiento para los posibles compradores. El rendimiento de los bonos a 30 años alcanzó el nivel más alto desde 2007.

En respuesta, la mañana del miércoles, el Departamento del Tesoro dijo que recompraría más bonos del Tesoro de mayor plazo, lo que ayudó a reducir los rendimientos de dichos bonos a 10 y 30 años. Pero la medida puso de relieve la preocupación del gobierno de que el aumento de los costos de endeudamiento podría lastrar la economía, en particular mientras las empresas tecnológicas de Estados Unidos incrementan su propio endeudamiento para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP