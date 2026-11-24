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La inusual alerta pública se produjo después de una serie de ataques e intentos de ataque en toda Europa, en medio de avisos de las autoridades europeas acerca de los ataques híbridos de Moscú contra la infraestructura digital y física.

En Estonia, las autoridades indicaron que los servicios de seguridad de Rusia estuvieron detrás de un ataque incendiario en agosto contra una empresa de defensa que suministra vehículos militares a Ucrania. Reino Unido ha responsabilizado al Kremlin de un plan de 2024 para incendiar un almacén en Londres que contenía suministros para Kiev, y en septiembre un británico fue acusado de conspirar con espías rusos para sabotear una fábrica de drones en Inglaterra.

Las autoridades de Polonia, Rumanía y otros países de la OTAN también afirman que han desbaratado planes de sabotaje respaldados por Moscú.

La Autoridad Nacional de Seguridad Protectora —que forma parte del servicio de seguridad interna MI5 británico— y el Ministerio de Defensa comunicaron a las empresas que brindan “apoyo material” a las fuerzas armadas de Ucrania que podrían ser un objetivo para Moscú. Los directivos de esas firmas recibieron información en un acto privado.

La alerta señala que en los últimos meses el Kremlin ha incrementado los intentos de sabotaje contra instalaciones de defensa europeas, por lo general mediante intermediarios que “emplean metodologías de sabotaje de baja sofisticación, como el incendio provocado”. Advierte sobre otras actividades hostiles, “incluida la intimidación de personas, el espionaje y las operaciones de información”, todas destinadas a erosionar el apoyo a Ucrania.

Aconseja a las empresas que reduzcan su presencia en internet, refuercen la seguridad en sus instalaciones, identifiquen “posibles puntos de observación hostiles” y enseñen a su personal a reconocer actividades sospechosas.

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió el mes pasado sobre una creciente amenaza de Estados hostiles, principalmente Irán y Rusia. Manifestó que los servicios militares y de inteligencia rusos están “intensificando sus intentos de guerra híbrida”. “Rusia está utilizando tácticas que no llegan —aunque a veces por poco— al conflicto convencional”, afirmó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP