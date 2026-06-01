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Fujimori y Sánchez debaten con cruce de acusaciones a una semana de balotaje en Perú

LIMA (AP) — Una semana antes del balotaje en Perú, los finalistas Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se midieron cara a cara el domingo en un debate plagado de acusaciones y propuestas divergentes para afrontar la criminalidad y la crisis política que, entre otros problemas, asedian al país andino.

Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)
Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia) AP

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se impuso en la primera vuelta con un 17,19% de votos válidos, seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12,03%, según los resultados oficiales.

Durante dos horas desde un centro de convenciones en Lima, los postulantes intercambiaron posiciones y propuestas sobre cuatro ejes: seguridad, democracia y derechos humanos, educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

En el arranque, el nacionalista Sánchez aseguró conocer “los problemas y las necesidades” del pueblo peruano al que ofreció no defraudar. “Hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori para recuperar la democracia y la justica”, fustigó.

En respuesta, la conservadora Fujimori aseveró que Perú enfrenta “un momento crítico” que, dijo, solo admite dos caminos: “O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país o repetimos la misma receta que ya fracasó en 2021”, en alusión al gobierno del expresidente Pedro Castillo, de quien su rival fue ministro.

Seguridad

En un país agobiado por la criminalidad, con 2.400 homicidios al cierre de 2025, un promedio de siete asesinatos por día, según cifras oficiales, y extorsiones que superaron las 25.000, Fujimori ratificó que aplicará desde el primer día una política de “mano dura”.

La candidata de Fuerza Popular ofreció implementar plataformas para rastreo de extorsiones, militarizar las fronteras y presencia de policías y militares en zonas de riesgo para transportistas y pasajeros. Los presos deberán trabajar y “reparar a la sociedad”. También se reforzará el sistema de inteligencia y equipará la policía, añadió.

Sánchez enfatizó que luchar contra la criminalidad e inseguridad requiere “recuperar la democracia” y encaró su contrincante y excongresista sobre leyes que calificó de “procrimen”. Ofreció combatir la corrupción dentro de la policía y promover reformas que viabilicen el apoyo de fuerza militares en seguridad ciudadana.

Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos

Para fortalecer la democracia, Sánchez dijo que se debe “plantear un estado que restablezca el equilibrio de poderes”, un estado inclusivo y consolidar el sistema interamericano de derechos humanos para dar justicia a las “víctimas” del poder estatal.

“Los derechos humanos no se defienden sólo mirando al pasado”, respondió Fujimori, quien llamó a mirar al presente y al futuro impulsando, según su propuesta, proyectos de acceso a “obras que nos permitan vivir con dignidad”.

Educación y salud

Para solucionar las deficiencias de la salud púbica, la aspirante de derecha prometió implementar la telemedicina y fortalecer un fondo para asistir enfermedades de alto costo. En educación, propiciará la construcción y repotenciación de 5.000 colegios y un programa de kits escolares con participación de pequeños emprendimientos.

El postulante de Juntos por Perú aseguró que el acceso a la universidad debe ser libre y será un derecho universal, también ofreció la transferencia de recursos para la alimentación escolar y atender la salud mental.

Economía, empleo y reducción de la pobreza

Para Sánchez la pobreza “ya no sólo está en las zonas rurales, se ha movido a la ciudad” y propuso elevar la remuneración vital de 1.130 soles (332 dólares) a 1.814 soles (533 dólares) en su eventual gobierno. Alentará el empleo, “crédito barato” y asistencia para negocios y emprendedores.

“La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, reprochó Fujimori. La candidata dijo que en su gobierno la economía crecerá del 3% en la actualidad al 6% al cierre de su gestión. También prometió un fondo para la estabilización del precio de los combustibles.

La hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. Fue la primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista.

Sánchez fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a quien ha prometido lealtad.

FUENTE: AP

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