Fuerzas de EEUU y aliados inician ejercicios de combate con Filipinas pese al foco en Irán

De izquierda a derecha, el mayor general Francisco Lorenzo Jr., director de maniobras de Filipinas; el general jefe del ejército filipino, Romeo Brawner; el encargado de asuntos de Estados Unidos interino, Y. Robert Ewing; el subjefe del Estado Mayor para Operaciones J3, el mayor general Elmer Suderio, y el teniente general de Estados Unidos, Christian Wortman, comandante general de la Fuerza Expedicionaria Marine, posan durante la ceremonia inaugural de las maniobras conjuntas "Balikatan" o "Hombro con hombro" en tagalo, el lunes 20 de abril de 2026, en la sede Camp Aguinaldo en Ciudad Quezón, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila) AP

Los ejercicios de combate a gran escala entre los dos países se ampliarán este año para incluir a otros ejércitos, como los de Japón, Francia y Canadá, que han firmado acuerdos de fuerzas visitantes con Manila, informó el ejército filipino.

Más de 17.000 militares estadounidenses y filipinos participarán en el ejercicio Balikatan, que significa “hombro con hombro” en tagalo. El evento durará casi tres semanas e incluirá escenarios de batalla simulados y maniobras con fuego real en lugares que incluyen provincias filipinas frente al disputado mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Casi 10.000 militares estadounidenses participarán en los ejercicios de combate, un despliegue importante que, según funcionarios militares estadounidenses, subraya el compromiso de Washington con Asia pese a su preocupación por la guerra contra Irán.

“Independientemente de los desafíos en otras partes del mundo, el enfoque de Estados Unidos en el Indopacífico y nuestro compromiso inquebrantable con Filipinas se mantienen firmes”, afirmó el teniente general de la Infantería de Marina Christian Wortman en la ceremonia de apertura.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el general Romeo Brawner, señaló que los ejercicios multinacionales de combate fortalecen la disuasión y la resiliencia frente a la agresión en la región. No mencionó a ningún país en su discurso, pero en el pasado ha criticado con dureza a China por sus acciones cada vez más asertivas contra fuerzas de la Marina y la Guardia Costera filipinas en el mar de China Meridional, que Beijing reclama prácticamente en su totalidad.

Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamaciones territoriales en esas aguas, una ruta clave del comercio mundial, pero los enfrentamientos han aumentado especialmente entre fuerzas chinas y filipinas en los últimos años.

China se ha opuesto a los ejercicios entre Estados Unidos y Filipinas, al afirmar que buscan contener su ascenso global. El ejército filipino, sin embargo, ha insistido en que el ejercicio no apunta contra ningún país y que también es necesario para preparar a las fuerzas aliadas a responder a desastres naturales.

Estados Unidos ha advertido repetidamente a China que está obligado a defender a Filipinas, su aliado por tratado más antiguo en Asia, si las fuerzas filipinas sufren un ataque armado en aguas en disputa.

“Seguimos guiados por un compromiso compartido de defender el derecho internacional, respetar la soberanía y contribuir a un Indopacífico libre y abierto donde las naciones puedan prosperar sin coerción”, afirmó Brawner.

Durante los ejercicios, fuerzas japonesas dispararán misiles desde una zona costera en la provincia filipina noroccidental de Ilocos Norte para ayudar a hundir un barco enemigo simulado a unos 40 kilómetros (25 millas) de distancia, en las periferias del mar de China Meridional, declaró a The Associated Press el coronel de la Infantería de Marina filipina Dennis Hernandez.

Las fuerzas estadounidenses utilizarán un dron marino cargado con explosivos para seguir bombardeando el barco enemigo, agregó Hernandez.

El año pasado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a funcionarios filipinos durante una visita a Manila que el gobierno de Trump trabajaría con sus aliados para reforzar la disuasión frente a amenazas en todo el mundo, incluida la agresión de China en el mar de China Meridional.

“Los amigos necesitan estar hombro con hombro para disuadir el conflicto, para garantizar que haya libre navegación, ya sea que lo llamen mar de China Meridional o mar de Filipinas Occidental”, dijo Hegseth al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

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Los periodistas de AP Joeal Calupitan y Aaron Favila en Manila, Filipinas, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP