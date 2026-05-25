Fuerza aérea israelí ataca blancos de Hezbollah en Líbano; Netanyahu promete intensificar ataques

Soldados israelíes transportan el féretro del sargento de escuadra Noam Hamburger, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral el domingo 24 de mayo de 2026, en Atlit, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Netanyahu efectuó su advertencia luego de que, en las últimas semanas, Hezbollah ha estado lanzando drones de fibra óptica —un arma utilizada ampliamente en la guerra en Ucrania— contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel.

“Los golpearemos. Es cierto que nos están arrojando drones, drones de fibra óptica. Tenemos un equipo especial trabajando en eso y también solucionaremos eso”, expresó el primer ministro en un video publicado en redes sociales. “Lo que esto nos exige ahora es incrementar los golpes, incrementar la intensidad. Los golpearemos con fuerza”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que, tras la publicación de Netanyahu, algunos residentes comenzaron a abandonar los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una gran presencia. La agencia también indicó que varios ataques aéreos nocturnos alcanzaron la localidad oriental de Mashghara, en la región de la Bekaa.

Mientras tanto, Hezbollah señaló que llevó a cabo ocho ataques más temprano en el día, incluido un ataque con drones contra efectivos israelíes en Misgav Am, en el norte de Israel.

Los ataques diarios entre Israel y Hezbollah han continuado pese a un alto el fuego mediado por Washington que está en vigor desde el 17 de abril.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo más temprano el lunes que Hezbollah ha ignorado reiteradas solicitudes de que deje de dispararle a Israel, incluido un ultimátum reciente. El funcionario, que no está autorizado a hablar con la prensa y por ello declaró a condición de guardar el anonimato, añadió que nunca se esperará que Israel absorba pasivamente ataques contra sus fuerzas y civiles.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, Hezbollah ha lanzado más de 1.000 drones y más de 700 cohetes para intentar descarrilar las negociaciones en curso entre Líbano e Israel, indicó el funcionario, y agregó que “el statu quo es insostenible”.

El mes pasado, Líbano e Israel iniciaron sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas, con reuniones en Washington. Está previsto que funcionarios militares libaneses e israelíes se reúnan de nuevo el viernes, en el Pentágono, para hablar sobre el alto el fuego. Israel y Estados Unidos intentan lograr que Hezbollah sea desarmado.

El funcionario del Departamento de Estado sostuvo que las conversaciones directas entre Líbano e Israel, y la implicación de que Beirut podría recibir un apoyo significativo de la Casa Blanca, constituyen una amenaza para Hezbollah —el cual cuenta con el respaldo de Irán—, además de un desafío a su narrativa de resistencia contra Israel.

“Un alto el fuego exitoso encabezado por el gobierno de Líbano despojaría a Hezbollah de su poder y de su narrativa”, expresó el funcionario.

Más temprano el lunes, un ataque aéreo israelí contra la aldea sureña de Kfar Rumman dejó cuatro muertos y tres heridos, informó la agencia noticiosa libanesa. Indicó que ataques con drones israelíes en otras zonas del sur —incluido uno contra una carretera cerca del municipio de Kfar Rumman— causaron la muerte de tres personas.

Las fuerzas armadas de Israel informaron que, a lo largo del día, atacaron más de 70 sitios de infraestructura de Hezbollah.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo político-paramilitar disparó cohetes hacia el norte israelí, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques contra Irán.

Más de 3.000 personas han muerto en Líbano en los combates más recientes, según el Ministerio de Salud libanés. Además, 22 soldados israelíes y un contratista de defensa han fallecido en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina de Netanyahu.

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Lee informó desde Nueva Delhi. Los periodistas de The Associated Press Isaac Scharf, en Jerusalén, y Natalie Melzer, en Nahariya, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP