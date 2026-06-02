Fuertes lluvias por tormenta tropical elevan riesgo de inundaciones en región de Tokio

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Un hombre se detiene para resguardarse de la lluvia en Tokio, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Hiro Komae) AP

Las fuertes lluvias paralizaron el tráfico en las calles de la ciudad y provocaron la cancelación de cientos de vuelos, mientras que los servicios de trenes fueron suspendidos o sufrieron retrasos. Más de 5.000 viviendas se quedaron sin electricidad, según Tokyo Electric Power Company Holdings, que presta servicio a la región de la capital.

En el centro de Tokio, se recomendó a los residentes cerca del río Zenpukuji que se refugiaran. Imágenes de televisión mostraban el agua turbia crecida a punto de desbordarse.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que la tormenta tropical Jangmi se encontraba al este de la ciudad de Shima y avanzaba hacia el noreste a media mañana, con vientos máximos sostenidos de 90 km/h (55 mph).

La agencia emitió la advertencia de inundación de nivel más alto en varias zonas del centro y el este de Japón, e instó a las personas que viven a lo largo de ríos y en áreas vulnerables a trasladarse a terrenos más elevados por seguridad.

La tormenta dejó 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en las últimas 24 horas en la zona de Owase, en el centro de Japón. La AMJ indicó que se esperaban hasta 20 centímetros (8 pulgadas) hasta la mañana del jueves en algunas áreas, incluida Tokio.

Jangmi tocó tierra en la prefectura de Wakayama con fuerza de tifón, con vientos de 126 km/h (78 mph), antes de internarse en tierra y debilitarse de forma significativa. Se pronosticó que mantendría fuerza de tormenta tropical durante gran parte del día.

El tifón había golpeado antes la isla meridional de Okinawa y dejó a 15 personas con heridas leves. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP