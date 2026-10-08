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Fuertes lluvias provocan inundaciones en la capital de Chile que arrastran autos y escombros

SANTIAGO (AP) — Fuertes lluvias azotaron el jueves la capital de Chile y la región circundante, provocando deslizamientos de tierra que arrastraron autos por las calles, inundaron viviendas y obligaron a los residentes a evacuar. Al menos seis personas resultaron heridas, informaron las autoridades.

Un hombre está de pie sobre el techo de un automóvil mientras otro camina por aguas lodosas tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)
Un hombre está de pie sobre el techo de un automóvil mientras otro camina por aguas lodosas tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, el jueves 8 de octubre de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

El presidente José Antonio Kast declaró un estado de emergencia para Las Condes, un suburbio de clase alta al este de Santiago, lo que le otorga a las agencias gubernamentales mayores facultades para responder mientras las lluvias torrenciales convertían vías importantes en cauces intransitables. La alcaldesa del distrito, Catalina San Martín, afirmó que en los últimos días habían caído 14,4 centímetros (5,7 pulgadas) de lluvia —aproximadamente nueve veces el promedio de precipitaciones para el mes de octubre—, dejando la zona totalmente saturada.

El río Mapocho, que atraviesa Santiago, se desbordó, obligando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. La agencia nacional de respuesta ante desastres puso a otros 10 distritos en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos deslizamientos y ordenó la suspensión de clases el viernes.

Las tormentas de esta semana ya habían causado daños en decenas de viviendas en el centro del país y dejaron a casi 12.000 clientes sin electricidad en la capital, señalaron funcionarios. Se tiene previsto que la intensidad de las lluvias se reduzca el viernes.

No se reportaron muertes el jueves. Entre los heridos había un niño de 1 año que sufrió fracturas, precisaron las autoridades. Los bomberos afirmaron del rescate o evacuación de más de 1.000 personas.

Las inundaciones se producen en momentos en que un potente fenómeno de El Niño gana fuerza. El calentamiento natural y recurrente de las aguas del Pacífico ecuatorial altera los patrones de lluvia en todo el mundo y a menudo trae consigo primaveras más húmedas al hemisferio sur. La Organización Meteorológica Mundial informó el jueves que se tiene previsto que el El Niño de este año alcance su punto máximo en diciembre y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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