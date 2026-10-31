Fuertes lluvias podrían causar inundaciones en zonas ya saturadas del suroeste de EEUU

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Un conductor de entregas atraviesa un camino inundado el viernes 30 de octubre de 2026, en Henderson, Nevada. (AP Foto/Ty ONeil) AP

Podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región, donde varios sistemas meteorológicos han provocado un mortífero otoño de lluvias persistentes. El viernes por la noche, en el área de Phoenix, equipos de emergencia rescataron a personas de varios vehículos en calles inundadas.

“No va a hacer falta mucha lluvia para que tenga un impacto en algunos de estos lugares, simplemente por lo saturados que están”, señaló Allison Santorelli, meteoróloga del Centro de Predicción Meteorológica en College Park, Maryland.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundación para casi todo Arizona y partes del sur de Utah, el suroeste de Colorado y el oeste de Nuevo México, además de una parte del sur de Nevada. Esas alertas incluyen la región de Four Corners, una zona poco poblada donde se unen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, que ha sido golpeada con especial dureza por las lluvias recientes.

Santorelli indicó que se esperaba que la lluvia de este fin de semana provocara inundaciones repentinas y crecidas en ríos y arroyos pequeños.

El Departamento de Bomberos de Phoenix informó en una publicación en X que rescató a varias personas de cuatro vehículos en calles inundadas el viernes por la noche, mientras que un capitán de bomberos en la cercana Scottsdale escribió en Facebook que los equipos estaban rescatando a una persona en un vehículo en una calle inundada cuando otro vehículo con dos personas entró en las mismas aguas y tuvo que ser rescatado.

El capitán de bomberos de Scottsdale, Dave Folio, señaló en un video publicado en Facebook que apenas 5 centímetros (2 pulgadas) de agua pueden “arrastrar su vehículo”, y que la profundidad del agua donde se encontraban los vehículos era de 0,9 a 1,2 metros (3 a 4 pies).

En Bullhead City, Arizona, ubicada en la frontera del estado con California, las fuertes lluvias del viernes dejaron agua, rocas y escombros en calles de toda la ciudad y obligaron a cerrar parques, informó la ciudad en publicaciones en Facebook. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP