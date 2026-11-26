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La agencia meteorológica del país indicó en redes sociales que se registraron “lluvias extremas” en la ciudad de Piura, donde durante la tarde cayeron 59,2 litros (15,5 galones) de agua por metro cuadrado, más de 8,5 veces que los 7 litros (1,8 galones) por metro cuadrado reportados en octubre, cuando también ocurrieron inundaciones.

Ni la defensa civil ni otras autoridades locales han reportado víctimas hasta el momento.

El Niño está favoreciendo que haya temperaturas altas por el calentamiento anómalo del océano Pacífico, lo que provocaría alteraciones en las pautas de precipitaciones, incrementando riesgos de que se produzcan sequías e inundaciones, según advirtió la ONU en octubre.

La lluvia comenzó por la tarde e inundó la plaza central de Piura, la cual está circundada por el edificio de la municipalidad, el museo del Banco Central y la catedral San Miguel Arcángel. También se inundaron un centro comercial y un mercado de la periferia, ubicado a medio kilómetro (0,3 millas) de la plaza.

Además se reportaron precipitaciones en las provincias de Sullana, Talara, Morropón, Ayabaca y Huancabamba, todas en Piura. En la vecina región de Tumbes, igualmente fronteriza con Ecuador, las lluvias anegaron sectores de la capital regional y calles de los distritos de Zorritos, Corrales, San Jacinto y La Cruz.

El martes, intensos oleajes en el Pacífico frente a la ciudad de Tumbes dañaron con severidad al menos 15 hospedajes y 12 viviendas en una zona turística, en episodios relacionados con El Niño. Hace algunas semanas Perú declaró en emergencia por 60 días más del 70% de su territorio, con el fin de permitir la intervención del gobierno central en apoyo de las autoridades regionales para responder a las intensas lluvias.

Los meteorólogos y las autoridades locales advierten que el episodio de El Niño de 2026-2027 podría igualar o superar al de 1997-1998, o incluso al de 1982-1983. FUENTE: AP