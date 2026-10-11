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Fuente de AP: Trump y Rubio sopesan destituir a embajadora en Grecia tras denuncias

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio están considerando despedir a la embajadora en Grecia Kimberly Guilfoyle, después de una serie de reportes según los cuales incurrió en conductas indebidas y posiblemente ilegales antes y durante su gestión en Atenas.

La embajadora estadounidense en Grecia Kimberly Guilfoyle en Atenas, Grecia, el 7 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein, Pool)
La embajadora estadounidense en Grecia Kimberly Guilfoyle en Atenas, Grecia, el 7 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein, Pool) AP

Un alto funcionario de Estados Unidos manifestó el domingo que Trump y Rubio están “extremadamente furiosos” por la conducta atribuida a Guilfoyle y que probablemente decidirán qué medidas tomar esta semana, después del feriado del Día del Descubrimiento el lunes.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones internas, señaló que Rubio había estado particularmente molesto, entre otras cosas porque visitó Atenas apenas la semana pasada y Guilfoyle asistió a la mayoría, si no a todos, sus actos, y lo recibió a su llegada con un abrazo mientras las acusaciones circulaban.

En una serie de artículos, The Wall Street Journal ha informado sobre conductas cuestionables de Guilfoyle, incluida una supuesta amenaza a un funcionario del país anfitrión, la aceptación de regalos y servicios indebidos y el ofrecimiento de usar su influencia a cambio del pago de una abultada factura de tarjeta de crédito.

Guilfoyle no ha respondido directamente a los reportes, aunque su abogado ha afirmado que ella no hizo nada malo. La embajada estadounidense ha expresado tácitamente su respaldo.

Tras defender a Guilfoyle después del primer reporte, Rubio ha evitado comentar públicamente sobre las crecientes acusaciones. Rubio declaró el miércoles: “Nuestra embajadora ha sido una embajadora sólida aquí”.

Pero después de que apareciera otro reporte el miércoles, Rubio, antes de salir de Atenas, reprendió a los periodistas por preguntar sobre las acusaciones, al afirmar que no sabía si eran ciertas y que no respondería si no podía confirmarlas.

“Ustedes andan por ahí pensando que porque alguna fuente les dijo algo y ustedes lo publicaron, es el evangelio. No es el evangelio. No es el evangelio para mí. Así no hacemos las cosas”, declaró Rubio al pie de su avión, mientras Guilfoyle, que estaba allí para verlo partir.

El funcionario indicó que Rubio se había ido frustrando cada vez más a medida que se multiplicaban los reportes.

Un segundo funcionario de Estados Unidos, que también habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos de personal, señaló que el inspector general del Departamento de Estado está revisando las acusaciones, que comenzaron a aparecer en el Journal a finales del mes pasado y desde entonces se han multiplicado.

El segundo funcionario no pudo precisar si el inspector general ya estaba investigando. Los inspectores suelen realizar indagaciones informales sobre quejas contra empleados y, muchas veces, esas indagaciones no derivan en una investigación a fondo, que puede desembocar en medidas disciplinarias, incluido el despido.

El Departamento de Estado se ha negado a comentar sobre una posible investigación del inspector general.

Los dos principales demócratas en los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado —el representante Gregory Meeks, de Nueva York, y la senadora Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire—, así como el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Robert Garcia, demócrata por California, ya han pedido una investigación sobre Guilfoyle.

Desde finales de septiembre, el Journal ha detallado numerosos relatos de conducta cuestionable por parte de Guilfoyle. Según un reporte, ella les dijo a invitados en una recepción que Estados Unidos podría socavar al gobierno griego si así lo decidiera, promovió los intereses comerciales de una empresa griega y permitió que su lobista ingresara a reuniones diplomáticas privadas.

Mientras Rubio estaba en Atenas, el Journal informó —citando mensajes de texto— que Guilfoyle le había pedido a un donante y simpatizante de Trump que pagara una factura de tarjeta de crédito de 100.000 dólares justo antes de su audiencia de confirmación, prometiéndole acceso a funcionarios del gobierno si lo hacía.

Luego, el Journal reportó que Guilfoyle se había enfurecido por no haber sido invitada a un evento de temática griega en el Foro Económico Mundial en Davos y exigió asistir mientras alardeaba de viajes de lujo a Francia con ejecutivos de empresas energéticas.

Otro reporte, del tabloide británico The Daily Mail, afirmó que Guilfoyle había alienado al personal de la embajada en Atenas y que había llevado al límite lo que se considera un comportamiento apropiado para la principal representante de Estados Unidos en Grecia.

Guilfoyle es una exconductora de Fox News Channel y exfiscal de California que en su momento estuvo comprometida con Donald Jr., el hijo de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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