Friedl impulsa 3 en la novena y los Rojos vencen 7-4 a Mellizos para barrer serie de tres juegos

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Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, reacciona después de anotar con un doble de Eugenio Suárez durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el domingo 19 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Cincinnati anotó seis carreras en las dos últimas entradas para ganar su tercer partido de la temporada que se definió en entradas extra, igualando su total de 2025. Los Rojos, líderes de la División Central de la Liga Nacional, tienen marca de 11-0 en juegos decididos por tres carreras o menos, incluido 6-0 en partidos en los que la diferencia en la pizarra fue de una.

Cincinnati perdía 3-1 al comenzar la novena, cuando Spencer Steer y Tyler Stephenson abrieron con sencillos ante Andrew Morris. Dane Myers recibió base por bolas para llenar la casa para Friedl, quien conectó una línea al jardín entre derecho y central que puso el juego 4-3.

Austin Martin empató en la parte baja con un doble productor ante Emilio Pagán (2-0), quien desperdició un salvamento por segunda vez esta temporada.

En la 10ma, el venezolano Eugenio Suárez pegó un rodado ante Garrett Acton (1-1) que se desvió en el guante del antesalista Tristan Gray para un error, y el jardinero izquierdo Martin no pudo fildear la pelota, que rodaba lentamente, para otro error que permitió anotar al corredor automático, el dominicano Elly De La Cruz.

Hinds siguió con un doble de dos outs que le dio a los Rojos una ventaja de tres carreras. Graham Ashcraft trabajó la parte baja para su primer salvamento.

Por Minnesota, el boricua Victor Caratini conectó un elevado de sacrificio en la primera y un sencillo impulsor en la tercera.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP